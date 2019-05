Von Christiane Barth

Sinsheim/Mannheim. Der Song erzeugt Gänsehaut: Er erzählt von der Einsamkeit vieler Jugendlicher, die sich in der Phase zum Erwachsenwerden gern in der Seele einnistet und breitmacht. Unter 80 Teilnehmern, die dieses Jahr in Stuttgart zum landesweiten Songwriting-Wettbewerb "Songs" antraten, konnte die Sinsheimerin Cathleen Wagner mit ihrem Titel "Lonely" die Jury überzeugen und sicherte sich den ersten Platz. 14 Finalisten traten mit ihren selbst geschriebenen Liedern Anfang Mai auf der Bühne der "Sparda-Welt" auf.

Dort überzeugte die 14-jährige Schülerin des Wilhelmi-Gymnasiums die Jury bestehend aus Udo Dahmen, Professor an der Mannheimer Popakademie, Andreas Küchle von der Sparda-Bank Baden-Württemberg, der Songwriterin Michelle Leonard, Nadime Romdhane vom Radiosender "bigFM" sowie Eva Sauter, Gewinnerin des "Songs"-Wettbewerb im Jahr 2017. Die Neuntklässlerin ist hochmusikalisch und umrahmt bereits seit Jahren gesanglich wie instrumental mit Klavier und Cello manche Veranstaltung des Wilhelmi-Gymnasiums. Ein nächster Auftritt der jungen Musikerin ist am 26. Mai bei der Matinee der Schule. Zwischen 11 und 14 Uhr wird Cathleen Wagner dann auch in der Schulaula ihren Siegersong präsentieren.

Bereits im Alter von sechs Jahren ist ihre Begeisterung für die Musik geweckt worden, erinnert sich Cathleen Wagner. Sie lernte damals schon das Klavierspielen. Mit ihrem Eintritt in die fünfte Klasse kam das Cello hinzu, in der siebten Klasse entdeckte sie ihre Stimme als musikalisches Instrument. Inzwischen spielt sie in der Musikschulband und in der Schulband des Wilhelmi-Gymnasiums. "Wir sind sehr stolz auf sie", lobt Rektor Thomas Gißmann die Schülerin. Und er findet: "Sie könnte direkt beim Eurovision Song Contest auftreten, so gut ist ihr Lied."

Stolz auf Cathleen ist auch Rektor Thomas Gißmann. Foto: Christiane Barth

Nun der ganz große Durchbruch, den sie allerdings so gar nicht erwartete. "Ich hatte großes Lampenfieber, weil ich beim ,Soundcheck’ noch die Konkurrenz gehört habe, und die Songs der anderen waren megagut", gesteht Cathleen Wagner. Sie grübelte: "Kann ich da mithalten?" Ja, sie konnte.

Ihre Zweifel waren unbegründet, und die Anerkennung war ihr bald sicher. Auch die Juroren waren von der Sinsheimerin mit ihrer melodiös erzählten Geschichte von der Einsamkeit, die auch sie manchmal nach Meinungsverschiedenheiten mit Eltern oder Freunden verspüre, schnell sehr angetan. Dsa Lied erzählt mit ungewöhnlich kräftiger Stimme, die noch viel Potenzial erahnen lässt, auch davon, was Cathleen Wagner von ihrer Einsamkeit heilte: "Es war die Schönheit des Himmels, die mich tröstete." Vorgeschlagen für den Wettbewerb wurde sie von ihrem Musiklehrer Manuel Müller. "Eigentlich wollte ich zusammen mit meinen Freundinnen teilnehmen, aber dann wollte niemand mitmachen. Dann bin ich eben alleine gegangen."

Alleine, aber nicht einsam. Denn "Lonely" brachte ihr viele Fans ein. Und nicht nur das: Mit dem Preisgeld in Höhe von 5000 Euro, die der Schule zugutekommen, kann die instrumentale Ausstattung erweitert werden. "Cathleen kann natürlich sagen, welches Instrument sie haben möchte", sagt Gißmann. Zudem dürfen sich die Gewinner über ein individuelles Coaching an der Popakademie freuen. Alle Finalisten werden zudem zum gemeinsamen "Vocal-Camp", ebenfalls in der Popakademie, eingeladen.

Info: Die Lieder der Wettbewerbsteilnehmer wurden auf der Internetseite Youtube und auf der Homepage der Popakademie unter www.popakademie.de veröffentlicht