Von Tim Kegel

Sinsheim-Ehrstädt. Größere Putz-Stücke lagen auf dem Boden, sodass man froh war, "dass niemand getroffen wurde". Der Anfang allen Elends: Jetzt, sagt der städtische Baudezernent Tobias Schutz, befinde man sich in einem "für alle" unangenehmen Schwebezustand.

"Alle", das sind die Stadt-Verantwortlichen und der Gemeinderat, die eine dringend notwendige Sanierung des Ehrstädter Kindergartens voraussichtlich auf die lange Bank schieben müssen, wohl wissend, dass es dadurch wesentlich teurer wird. Das sind etwa 40 Kinder und deren Erzieherinnen, die im Sanierungsfall in ein Provisorium ausweichen müssen. Und vor allem: Ein älteres Ehepaar wohnt in dem Haus, beide um die 80 Jahre, einem Alter, in dem ein Umzug und ein Wechsel des langjährigen Lebensmittelpunkts umso mehr belastet.

Kaputt von oben bis unten ist das Gebälk des Ehrstädter Kindergartenhauses, das zeigt die „Schraubenzieher-Probe“ eines Gutachters. Das optisch adrette Häuschen muss aufwendig saniert werden. Foto: Stadt Sinsheim

Beim Ausbessern des Putzes traten schwerste Mängel an der Fachwerk- und Dachkonstruktion des Hauses auf. Ein gutes Dutzend Mal bohrte daraufhin ein Gutachter bei einer Untersuchung seinen Schraubenzieher ins Gebälk – er hätte es 100 weitere Male machen können. Vor nicht mehr genau bestimmbarer Zeit wurden die Fachwerkbalken in einem blutroten Lack gestrichen. Unklar ist, wer das gemacht hat und warum. Klar ist nur: "Lack und Holz verträgt sich schlecht", speziell im Außenbereich. Es hätten sich Pilze gebildet, die dem Holz zusetzen. Die Sanierung, vermutet Schutz, würde einen "mindestens sechsstelligen Betrag kosten".

Foto: Stadt Sinsheim

Geld, das im voraussichtlich "sehr alarmierenden" Stadthaushalt 2021 noch nirgends festgeschrieben steht oder künftig eingeplant ist. Zurzeit stehen im Zahlenwerk, das gerade im Hintergrund erarbeitet wird und am 24. November vorgestellt werden soll, wesentliche Projekte eher auf der Kippe. Und beim Gehöft in der Hilsbacher Lampertsgasse 16 hat man zuvor schon deutlich gesehen, welche Summen ein marodes Holztragwerk verschlingen kann: Schnell war man dort im Bereich von 300.000 Euro und lag kaum weniger schnell darüber. Sogar die maroden, aber denkmalschützerisch wertvollen Balken mussten gerettet werden und wurden aufwendig mit Stahl armiert, verschränkt und verzapft. "Das kann ein normaler Zimmerer-Betrieb nicht machen", sagt Schutz. Das Vorhaben in der Lampertsgasse kommt einer Kernsanierung gleich – wohlgemerkt jener eines denkmalgeschützten Hauses. Auch am Kindergarten in Hasselbach – mittlerweile ebenfalls für viel Geld saniert – gab es Anfang dieses Jahres im Zuge einer Reparatur eine ähnliche Hiobsbotschaft. Auch dort wucherte ein Pilzmyzel durchs Fachwerk.

Foto: Stadt Sinsheim

Wie es in Ehrstädt weiter geht, kann Schutz zurzeit nur grob umreißen: Das Haus unterstehe nicht den Auflagen des Denkmalschutzes, hieß es unlängst im Gemeinderat. Der etwa 100 Jahre alte, repräsentative Rotsteinbau trage aber das Prädikat "erhaltenswert". Das wiederum könnte dafür sorgen, dass die Auflagen einer Sanierung weniger strikt wären, als in der Lampertsgasse, aber auch, dass es keinen Zuschuss aus dem Denkmalschutzprogramm geben dürfte.

"Sensibel" wolle man jetzt mit den Mietern "ins Benehmen" gehen. Klar ist, dass bei einer Sanierung des Hauses nicht um dessen Nutzer herumsaniert werden kann. Man stehe im Kontakt, schildert Schutz. Wie problematisch die Angelegenheit ist, könne man sich denken. Jedenfalls zeichnet sich eine schnelle Lösung des Problems nicht ab.

Kaum tröstlich ist, dass man in dem Haus am Ortsende sicher ist. Die Untersuchung habe zwar "dringenden Handlungsbedarf" festgestellt. Allerdings sei das Gebäude immer noch "standsicher".