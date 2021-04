Sinsheim. (pol/rl) Ein 26-jähriger Beamter des Polizeireviers Sinsheim wurde am späten Dienstagabend im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle schwer verletzt.

Kurz vor 23 Uhr wollte der Beamte in der Dührener Straße an der Ecke "Lange Straße" einen E-Bike-Fahrer für eine Kontrolle anhalten. Der dunkel gekleidete Biker hielt jedoch nicht an, sondern radelte mit seinem weißen E-Bike direkt auf den Polizisten zu und fuhr ihn an.

Der 26-jährige Polizist ging dabei zu Boden. Danach prallte der Biker gegen einen geparkten BMW und stürzte. Der Fahrer rappelte sich danach wieder auf und fuhr mit seinem Rad in Richtung "Lange Straße" davon.

Der Polizeibeamte kam mit einer schweren Knieverletzung in eine Klinik. An dem angefahrenen BMW entstand 2000 Euro Sachschaden.

Eine genauere Beschreibung des dunkel gekleideten Bikers, der auf einem weißen E-Bike unterwegs war, liegt bislang noch nicht vor. Hinweise auf den Fahrer erbittet das Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261/6900.