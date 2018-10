Sinsheim-Dühren. (at) Die Zeiten ändern sich, und der Versuch, sich den Veränderungen entgegenzustemmen, ist oftmals erfolglos, wie jetzt auch Ortsvorsteher Alexander Speer erfahren musste. Obwohl er noch einmal das Gespräch mit den Verantwortlichen gesucht habe, stehe nun fest, dass ein weiterer Teil der noch vor einem halben Jahr hochgelobten örtlichen Infrastruktur verloren geht, erklärte er ihm Rahmen der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats. Die Sparkasse werde definitiv schließen, da die Umsatzzahlen kein anderes Vorgehen zuließen.

Die Kosten für das Gebäude und den Automaten stünden in keinem Verhältnis zur Nutzung durch die Kunden, habe man ihm mitgeteilt. Das sei, so Speer, vor allem ein herber Verlust für die ältere Generation, die noch kein Online-Banking betreibe. Ortschaftsrat Rudi Sitzler zeigte sich überrascht von den plötzlich schlechten Umsatzzahlen.

Noch vor drei Jahren hätten die Verantwortlichen das Sparkassengebäude renovieren lassen. Er fragte sich, ob es damals noch keine entsprechenden Umsatzzahlen gegeben hat Er und weitere Ratsmitglieder wiesen darauf hin, dass nicht nur die Rentabilität, sondern auch die soziale Verantwortung einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung wie der Sparkassen gebührend zu berücksichtigen sei.

Nach längeren Diskussionen entschied man, sich wenigstens für den Erhalt des Geldautomaten einzusetzen. Die Standort-Vorschläge reichten hier von der Gärtnerei über die Tankstelle bis zum Vorraum der Volksbank, die - so fürchtet man - in einigen Jahren womöglich auch nicht mehr vor Ort präsent sein wird.

Noch viel dramatischer präsentiert sich der Zeitenwandel im Wald, was bei der Vorstellung des Forstbetriebsplans von Revierleiter Dietmar Weiland mehr als deutlich wurde. Man habe zwar die für 2018 geplanten 800 Festmeter Holz nahezu einschlagen können, das Rücken der Bäume allerdings auf dem im Winter seit langem nicht mehr frostharten Boden habe sich nun zum wiederholten Mal als extrem schwierig erwiesen. Auch sei es wieder zu Winterstürmen gekommen, die sich so langsam als konstantes Wetterphänomen zu etablieren scheinen.

Hinzu komme die Trockenheit. Mindestens zehn Liter Regen pro Quadratmeter müssten fallen, damit das Wurzelwerk der Bäume an Wasser komme. Seit dem Frühjahr hätte sich diese Menge nur gerade sechs Mal ergeben. Viel zu wenig. Die von der Dürre gezeichneten Bäume hätten dann dem massiv auftretenden Borkenkäfer nichts entgegenzusetzen, der sich in diesem Jahr rasend schnell in fünf Wochen entwickelt und unglaubliche vier Generationen Käfer hervorgebracht habe. So früh und so zahlreich wie nie zuvor. Zum ersten Mal habe man in Dühren oberhalb der Gelbmünzhütte ein drei Viertel Hektar großes Waldstück komplett räumen und das Holz billig verkaufen müssen.

Für einige Baumarten seien die Prognosen nicht nur punktuell düster. Man müsse davon ausgehen, dass bei weiteren Sommern dieser Art die Fichten aus dem Kraichgau verschwinden. Auch die Lärchen, einst Hoffnungsträger, scheinen die Klimaveränderungen nicht zu verkraften. Insgesamt viel Arbeit für die Forstleute, die sich außerdem seit Jahren immer häufiger mit wilden Müllablagerungen befassen müssten. Ein riesiges Problem, das sich aller Voraussicht nach eher verschärfen werde.

Hinzu komme ein neues Aufgabengebiet, das bislang von der Straßenbauverwaltung mit erledigt wurde, nämlich das Freischneiden des Lichtraumprofils. Zukünftig jedoch seien für Straßen, die durch den Wald führen, Forstarbeiter zuständig. Der Wunsch des Revierleiters, um die nähere Zukunft gut bewältigen zu können, sind drei normale Sommer und Regen, Regen, Regen.