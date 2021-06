Von Tim Kegel

Sinsheim-Dühren. Wieder "Schwarzer Dreck", der aus Duschen und Toiletten schießt. Wieder die Brühe braunen Schlamms auf den Straßen. Wieder ein überfluteter Kindergarten. Wieder Schlamm im Autohaus. Zum zweiten Mal in zweieinhalb Wochen – und zum fünften Mal in 15 Jahren – wurden am Mittwoch weite Bereiche im Stadtteil Dühren bei einem Unwetter geflutet. Die Nerven bei immer mehr Dorfbewohnern liegen zunehmend blank.

Noch am Vorabend hatte Dührens Ortsvorsteher Alexander Speer in der Gemeinderatssitzung vom großen Unmut bei den Betroffenen gesprochen, die vonseiten der Ämter eine Lösung des Problems erwarteten, und gefordert, dass etwas passieren müsse. Keine zwölf Stunden später passierte in der Tat etwas, regnete es wieder regelrecht wie aus Eimern. Doch während die Unwetter der vergangenen Jahre zumeist nach ähnlichem Schema abgelaufen waren, ergab sich nun ein verändertes Bild.

Rückblende zum Abend des 6. Juni: Damals schoss das Wasser überwiegend durch den Erlenbach ins Unterdorf; das Rinnsal, das den Ort zweiteilt, nimmt seinen während der Flurneuordnung begradigten Weg über zwei von großen Feldern ähnlich einem Trichter gesäumte Kilometer. Zusätzlich gespeist vom Wasser aus den Äckern, wurde das Bächlein seinerzeit reißend; Gras, Heu, Äste und Lehm setzten Durchlaufrohre und einen Rechen vor dem Übergang in die Kanalisation zu. Es kam zu Szenen, wie man sie in den zurückliegenden Jahren mehrfach erlebte – und von denen man sich im Ort Abhilfe verspricht durch den Bau einer Rückhaltefläche am Erlenbach kurz vor dem Ortsrand nahe der Sportplätze.

Dieses Mal jedoch, kamen große Teile des Wassers aus anderen Richtungen, wenn auch mit ähnlichem Resultat. Braune Schlammmassen rannen vom hügeligen Gebiet rund um den Dührener Friedhof ins Tal – rund 300 Meter weiter südlich in Richtung Sinsheim gelegen. In komplett entgegen gesetzter Richtung – am Ortseingang bei Eschelbach – wurden Gemüse- und Salatfelder überflutet, beinahe auch die örtliche Tankstelle. In dem Bereich, der als überflutungsanfällig gilt, hatte sich zum einen ein Ablaufgitter mit Erde und Blattmasse zugesetzt; geistesgegenwärtig räumte ein Anwohner den Ablauf frei. Trotzdem gerieten Teile der Kanalisation auf Abschnitten der Karlsruher Straße und im Ortsmittelpunkt an ihre Grenzen. Auch in älteren Wohngebieten, etwa im Bereich Augrund, liefen vereinzelt die Keller voll.

Die Verschiedenartigkeit der beiden Ereignisse bestätigt Skeptikern der Rückhaltebecken-Theorie: Sowohl Oberbürgermeister Jörg Albrecht als auch dessen Infrastrukturamtsleiter Bernd Kippenhan hatten nach dem ersten der beiden Unwetter Zweifel kundgetan, dass ein Retentionsraum am Erlenbach die Situation wirklich entspannen kann, weil sich derlei "urbane Starkregenereignisse" hierfür zu kleinflächig abspielen würden. Tatsächlich gab es in Dühren am Mittwoch Stellen, die keinerlei Probleme mit den riesigen Wassermengen hatten, während anderswo Chaos herrschte.

Ein Anhänger der Becken-Lösung ist Ortsvorsteher Speer. Er ist überzeugt, dass der Erlenbach dieses Mal nur deshalb nicht über die Ufer ging, weil "die Einlaufgitter rechtzeitig gezogen" worden seien. Ein Vorgehen, das manche kritisch sehen, weil dadurch Äste und Pflanzenmaterial in die Kanalisation gespült werden können. Speer sagt jedoch, dass er die Entscheidung hier auf "die eigene Kappe" nehme.

Der Ortsvorsteher hat selbst Erkenntnisse zu den Einflussfaktoren der Unwetter und zum Weg des Wassers in Dühren gesammelt, etwa mit Luftbildern und Drohnenflügen. Bei einer Ortschaftsratssitzung am 25. Juni, bei der auch das städtische Starkregenmanagement erläutert wird, will Speer seine Recherchen vorstellen. Man würde, glaubt er, mit einem künftigen Erlenbach-Becken "ein Problem lösen, das greifbar ist".

Über Greifbares und weniger Greifbares zu den Überflutungen wurde am Mittwochmorgen im Ort gemutmaßt, etwa, dass die Dimension der örtlichen Kanalisation zu knapp bemessen wäre. OB Albrecht, der sich mit Speer und Feuerwehrchef Michael Hess einen Eindruck vor Ort verschafft hat, fragt sich jedoch, ob ein Kanalnetz ab einer gewissen Regenmenge nicht ohnehin an seine Grenzen stößt. In Dühren regnete es 20 Minuten lang mit einer Niederschlagsmenge von über 35 Liter pro Quadratmeter.

Auch die Rolle der Landwirtschaft wurde hinterfragt: Hätten beim Unwetter am 6. Juni viele Hackfrüchte und vergleichsweise wenige bodendeckende Pflanzen die Fluten begünstigt, standen dieses Mal feinkrümelige, "gegrubberte" Böden im Verdacht, kleinere Schlammlawinen ausgelöst zu haben. Mit bloßem Auge lässt sich aus den Überbleibseln des Unwetters – wie etwa der Verteilung der abgewaschenen Lehmschicht im Ort – lesen, dass Grasnarben, Hecken und Wiesen mit dichtem Bewuchs das Wasser stärker aufgenommen haben als intensiv bewirtschaftete Flächen.

Ein komplexes Gefüge mit vielen Unbekannten, auf das sich ein zugesetzter Ablauf ebenso auswirken kann wie ein am Hang liegender Acker oder eine einfache Baustelle. Möglicherweise auch mit einer meteorologischen Komponente, bei der die Versiegelungsflächen der Autobahn und der Sinsheimer Gemarkung möglicherweise ebenso eine Auswirkung auf den Weg von Wolken und Wasser haben wie der hohe Stadtwald auf der Gegenseite. "Es ist ja schon komisch", sagte OB Albrecht, "dass es immer in Dühren passiert."

Dass wohl ein Bündel von Maßnahmen künftig zur Problemlösung notwendig sein wird, halten Speer und Albrecht für wahrscheinlich: Neben der Stadt und der Landwirtschaft dürften auch Privathaushalte gefordert sein, etwa durch den Einbau von Rückschlagklappen an Häusern im Risikogebiet.