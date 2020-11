Sinsheim-Dühren. (at) Wegen der Autobahn. Weswegen wohl sonst? Mit dieser Antwort auf seine Frage an eine bauinteressierte Person, weshalb sie sich denn ausgerechnet in Dühren niederlassen wolle, war Ortschaftsrat Veith Kegel nur mäßig zufrieden, wie er seinen Amtskollegen jetzt gegen Ende der Ratssitzung gestand. Er selbst wisse, dass der Ortsteil viel mehr zu bieten habe als nur diesen Anschluss an die Autobahn A6.

Die Frage sei nur, wie lange noch? Wie schon im Laufe der Sitzung zur Sprache gekommen war, wird der ortsansässige Hausarzt, der zu den Pluspunkten einer lebendigen Gemeinde zähle, bald in den Ruhestand gehen. Es sei nun an der Zeit, wegzukommen vom Klein-Klein aktueller Beschlüsse und, eventuell in einer Art Klausurtagung, einen Plan für die nächsten fünf bis zehn Jahre zu entwickeln. Um zu besprechen, was nötig sei, um eine funktionierende Dorfgemeinschaft mit allen dafür notwendigen Elementen zu erhalten oder auch neu aufzubauen.

Die Ratskollegen reagierten wohlwollend jedoch recht verhalten auf die Vorschläge des jüngsten Mitgliedes in ihren Reihen. Die Idee, sich in der Corona-Krise der ansässigen Gastronomie gegenüber solidarisch zu zeigen, indem man verstärkt den Lieferservice nutze, nehme man an und gebe dies auch als Anregung an die Bevölkerung weiter. Die Zukunft des Einzelhandels aber, der bislang vor Ort durch Metzger, Bäcker und Gärtner gesichert sei, habe man nicht in der Hand. Dem Obst- und Gartenbauverein allerdings könnten die Einwohner zurzeit ganz konkret durch den Kauf frischgepressten Apfel- und Traubensaftes helfen, den man bei den Ortschaftsräten Michael Kirsch und Alexander Brehm erwerben könne.

In diesem Zusammenhang kam das außerordentlich ertragsreiche Jahr zur Sprache, in dem viel zu viel Obst auf privaten und städtischen Bäumen ungenutzt verdorben sei. Ortschaftsrat Brehm regte an, dem Vorbild anderer Gemeinden zu folgen, und im kommenden Sommer den Einsatz des "Gelben Bandes" zu ermöglichen. Ein solches Band an einem Baum bedeutet, dass dieser abgeerntet werden darf.

Da man den Knaupenweg, einen der Zugangswege zum Friedhof, in eine verkehrsberuhigte Zone umwandeln möchte, entschieden die Räte einstimmig, einen Antrag auf Überprüfung durch das Ordnungsamt zu stellen. Eine entsprechende Bitte für den zweiten Friedhofszugang über die Straße "Zum Spargelland", der vor allem bei Beerdigungen stark genutzt werde, bleibe aber zu überdenken. In diesem Fall könnte eine entsprechende Anordnung die Parkplatzsituation vor Ort negativ beeinflussen.

Bei der Gestaltung einer Aufenthaltsfläche im Bereich des ehemaligen "Ehmer"-Hofes entschied sich der Rat für eine Rundbank um die Blutbuche, da alle angedachten Pläne rund um den Bachlauf aufgrund von Wassermangel nicht verwirklichbar seien. Zu guter letzt präsentierte Ortsvorsteher Alexander Speer den Vorschlag einer Bürgerin, an Sankt Martin Laternen auszuhängen, um die Tradition der Umzüge und Lichterketten in Zeiten einer Pandemie zumindest teilweise aufrechtzuerhalten.