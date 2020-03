Sinsheim-Dühren. (at) Auf den Bildern sind regelrechte Müllpakete zu sehen, prall gefüllt und in die Landschaft geworfen; ins Grün zwischen Wegrand und Acker. Andere zeigen in Nahaufnahme Ansichten asphaltierter Feldwege und die Spuren zerstörerischer Belastung durch schwere Fahrzeuge. Aufgenommen in der Nähe des Sandackerhofes Abele dokumentieren die von Ortschaftsrat Reiner Schock gemachten Aufnahmen, die er in der aktuellen Sitzung seinen Amtskollegen vorlegte, gleich zwei ungute Vorgänge.

Zum einen die sogenannten wilden Müllablagerungen, gegen die man im Ort und anderswo schon sein vielen Jahren relativ erfolglos anzukämpfen versucht. Das umstandslose Verfrachten lästig gewordenen Gutes – vom Kaffeebecher über ausrangierte Großgeräte bis hin zu Tierkadavern – am Straßenrand offenbart einen eklatanten Mangel an Respekt für Natur und Tierwelt und für all jene, die das Zeug einsammeln und wegräumen müssen. Leider habe man der Verursacher bislang nicht habhaft werden können, sagte Ortsvorsteher Alexander Speer.

Die Abnutzungsspuren auf den Wegen haben wohl die großen Lkw verursacht, die beim Rückbau des nicht mehr betriebenen "Ehmerhofes" zum Einsatz kamen. Mit den bisherigen Ergebnissen dieser "Renaturierung" sind jedoch weder Reiner Schock noch sein Amtskollege und Landwirt Klaus Abele zufrieden. Vor allem sei die als Ersatz für den abtransportierten Aushub zum ehemaligen Aussiedlerhof transportierte Erde mit zu vielen Steinen und Ähnlichem durchsetzt und für landwirtschaftliche Belange nicht geeignet. Hier bat der Ortsvorsteher um etwas Geduld, in dieser Angelegenheit sei das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Abele beklagte darüber hinaus den Zustand des Feldweges nach Hoffenheim, den übermäßige Belastung in tausend Stücke zerbröselt habe. Da die Landwirte im Zuge der Flurbereinigung die Baukosten mitgetragen hätten, erhoffe man sich schnelle Abhilfe in Form einer Sanierung.

Ortschaftsrat Alexander Brehm erinnerte erneut an die Absicht, im Umfeld der steinernen Wegmarke am Seeweg einen jungen Walnussbaum zu pflanzen. Dem habe man in der letzten Sitzung bereits zugestimmt, antwortete der Ortsvorsteher knapp. Brehm könne also loslegen.

Nur unwesentlich länger hatte zuvor die Besprechung der im Rahmen der Heimattage am 5. Juli geplanten Sternwanderung gedauert. An diesem Sonntag sollen sich Gruppen aus allen Sinsheimer Dörfern auf die Wanderschaft in Richtung Weiler machen, wo man sich gegen 12.30 Uhr treffen will. Die Dührener wollen gegen 10.30 Uhr am Ortsmittelpunkt starten und dann gemeinsam auf befestigten Wegen durch den Wald über See, Steinbruch und Hammerau wandern. Um den Getränkeservice auf halber Strecke werden sich die Ratsmitglieder Veith Kegel und Peter Keil kümmern. Ob für den Heimweg Shuttle-Busse eingesetzt werden können, müsse man noch abklären. Weitere Informationen zur Anmeldung sollen noch bekannt gegeben werden.