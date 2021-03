Sinsheim-Dühren. (tk) Labrador-Mischlingshündin "Tessa" hatte blutigen Durchfall, später erbrach sie Blut beim Gassigehen in den Weinbergen zwischen Dühren und Angelbachtal, rechter Hand. Das war am vergangenen Donnerstag, 25. März. Schnell ging’s zuerst zur nächstgelegenen Tierärztin, von dort dann zur Tierklinik in Sinsheim. Weil die Besitzer schnell reagierten, möglicherweise auch, weil nur eine kleine Menge Gift aufgenommen wurde, überlebte das Tier und ist inzwischen wieder fit. Die leicht erhöhten Leberwerte dürften sich im Lauf der kommenden Woche erholen.

Gibt es ein Problem mit Giftködern rund um den Stadtteil? Auch die Hundehalterin Anja S. und Angela N. berichten davon, dass unter Hundehaltern im Ort ähnliche Meldungen kursieren. Auch die beschriebenen Vergiftungssymptome ähneln jenen im geschilderten Fall. Die Blutverdünnung dort, lässt auf Rattengift schließen. Tierärztin Dr. Sonja Gebhard berichtet von einer Häufung von Vergiftungsfällen bei Hunden auf weiten Teilen der Gemarkung Dühren, etwa beim Sportplatz. Unklar ist, ob Unbekannte Köder ausgelegt haben. Auch mancher Kunstdünger auf Pflanzen könne für Hunde toxisch sein.