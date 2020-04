Sinsheim-Dühren. (abc) Geschlossene Geschäfte, Abstandsgebot und Ausgangsbeschränkungen – bei so viel Corona-Kuddelmuddel braucht manch einer ein Ventil, um ordentlich Dampf abzulassen. Schlimm nur, wenn das Ganze Gesetzesverstöße nach sich zieht wie beispielsweise jüngst die Beschädigung mehrerer Sitzbankgruppen am Grillplatz Seeblickhütte durch bislang noch unbekannte Vandalen. Nun hat es Alt-Ortsvorsteher Walter Zahn erwischt, dem ein Werk des einheimischen Künstlers Paul Berno Zwosta gestohlen wurde.

"Ursprünglich war das ein wunderbar gedrehter Baumstamm, den ich an der Jagst gefunden habe. Den habe ich dem Zwosta gebracht, der dann eine bunte Stele daraus gemacht hat", beschrieb Zahn der RNZ die vermutlich am zurückliegenden Montag entwendete Skulptur. In weiser Voraussicht hatte er sie mit starken Dübeln an der Sandsteinmauer um das Geburtshaus des Dührener Ehrenbürgers Karl Schumacher, das von Zahn in jahrzehntelanger Arbeit restauriert worden war, festgeschraubt. Das hinderte Unbekannte jedoch nicht daran, das Kunstwerk fachmännisch abzumontieren. "Dazu braucht man einen 17er-Schlüssel, das heißt, die Diebe müssen das geplant haben", vermutet Zahn. "Wer tut so etwas?", fragt sich der Ruheständler, der genauso ratlos ist wie der Schöpfer der Skulptur.

"Das ist nicht das erste Mal, dass von mir Kunstwerke verschwinden", sagte Zwosta auf Nachfrage. Zwei Teile seien in der Kernstadt verschwunden, eines davon sei bis heute nicht mehr aufgetaucht und wohl vernichtet worden. "Schön, dass meine Kunstwerke so gefragt sind, aber man kann doch nichts, was zum Beispiel auch von der Stadt angekauft wurde, einfach stehlen. Die Leute wissen doch, wo ich zu finden bin, wenn sie Kunst von mir haben wollen", wundert sich der Künstler, der Walter Zahn zu seinen engsten Freunden zählt.

Dem ist zum Glück noch ein von Zwosta bemalter Fensterladen geblieben, der an der sandsteinernen Fassade des Schumacher’schen Anwesens hängt. "Den haben die Diebe zum Glück nicht mitgenommen, obwohl man ihn ohne Werkzeug hätte abnehmen können", wundert sich der Bestohlene, der die entwendete Stele gerne wieder hätte.

Info: Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, wird gebeten, mit Walter Zahn, Telefon 0172 / 7238104, Kontakt aufzunehmen.