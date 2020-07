Von Tim Kegel

Sinsheim-Dühren. Vom grünen Dorfmittelpunkt auf ein Grundstück an der Bundesstraße umziehen soll der Dührener Kindergarten, wie jetzt im Ortschaftsrat diskutiert wurde. Für Diskussionen sorgt die Planung bei Teilen der Bevölkerung. Planer der Stadtverwaltung sagen, dass es sich die Kritiker des Vorhabens zu leicht machen würden und Details der Planung verdreht oder nicht korrekt dargestellt werden würden. Die RNZ hakte nach.

Vom "Schildbürgerstreich" sprach Friedhelm Brehm, Alt-Stadtrat der SPD und Ur-Dührener, dessen Sohn Alexander selbst im Ortschaftsrat sitzt. "Stark hirnrissig" findet Traude Geiger die Verlagerung des Kindergartens, vom baumgesäumten Gartengrundstück mit Bächlein in der Pestalozzistraße an die Ortsdurchfahrt, nah der B 292: Man könne "abwarten, bis das erste Kind unter einem Laster liegt", fürchtet Geiger, die viele Jahrzehnte lang selbst als Tagesmutter gearbeitet hat, im Sozialen Netzwerk Facebook.

Die Kritiker der Planung halten die bisherige Lage des Kindergartens für ideal: direkt am verkehrsberuhigten Zimmerplatz in der Ortsmitte gelegen, in einem stillen Bereich mit vielen Fußwegen, nur wenige Meter entfernt von der Grundschule. Kinder könnten die Einrichtung bislang gefahrlos – und auch mal ohne Begleitung – zu Fuß erreichen, es habe von Klein auf Kontaktmöglichkeit zur Schule bestanden. Und wurden sie mit dem Auto zum Kindergarten gebracht, dann konnten Eltern auf dem weitläufigen Zimmerplatz einfach parken, ohne zum Verkehrshindernis zu werden.

Das künftige Gelände, auf dem zurzeit noch das abbruchreife evangelische Gemeindehaus steht, ist zwar weitläufig und bietet auch Platz für einen größeren, fünfgruppigen Kindergarten, der mit Zaun und Garten vom Verkehr getrennt werden würde. Ein Nadelöhr auf dem Fußweg dort hin ist nach Brehms Ansicht jedoch ein schmaler Gehwegabschnitt am benachbarten Pfarrgemeindehaus, an dem die Kinder vorbei müssten. Geiger befürchtet, dass sich der in der Ortsdurchfahrt häufiger vorkommende Stau "gerade in Abholzeiten" negativ auswirken könnte.

Hinter die Planung gestellt hat sich eine Mehrheit der Ortschaftsräte: Neun der zehn Räte stimmten für einen Neubau; sieben sprachen sich – bei drei Enthaltungen – für den Neubau in der Karlsruher Straße aus. Und auch Ortsvorsteher Alexander Speer verteidigt das Konzept: Die Bausubstanz des jetzigen Kindergartengebäudes sei schlecht, die Aufteilung sei nach mehreren Anbauten "verschachtelt", es gebe Schimmel, Platzprobleme und kein Erweiterungs- und Entwicklungspotenzial. Speer, selbst Hochbauamtsleiter in Bad Rappenau, sagt, er hätte das Projekt "aus städtischer Sicht ganz genauso geplant". Die Möglichkeiten des jetzigen Gebäudes seien "ausgereizt". Würde im Bestand saniert, ließen sich "keine weiteren Kapazitäten schaffen", glaubt Speer.

Es gibt kaum Grundstücke

"Gehen Sie davon aus, dass wir nicht blöd sind", kommentiert Baudezernent Tobias Schutz die Debatte, die im Wesentlichen erst im Nachgang der Sitzung losgebrochen sei und die hauptsächlich von Personen geführt werde, "die nicht in der Sitzung waren" und deshalb "zu wenige Informationen" hätten. Schutz war es, der im Ortschaftsrat über das Projekt referiert hat. Kindergarten-Neubauten, sagt er, gehörten "zum Sensibelsten, was man planen kann", und am Abend habe er bei Zuhörern "durchaus Vorbehalte gespürt". Er habe jedoch, wie er glaubt, "mit einem schlüssigen Konzept" überzeugen können, hinter dem "auch viele Eltern und die Kindergarten-Leitung stehen" würden. Zum Plan gehöre, dass man das Grundstück "selbstverständlich nicht" über die Karlsruher Straße erschließen wolle, sondern "über einen Zugang aus südlicher Richtung".

Das Grundstück des evangelischen Gemeindehauses gebe diese Möglichkeit her. Eltern könnten ihre Kinder dann "wie gewohnt am Zimmerplatz absetzen". Und auch die Entfernung zum künftigen Kindergarten wäre nicht viel weiter. Hier jedoch, kontern Kritiker, müssten die Kinder zwar nicht die stark befahrene Ortsdurchfahrt überwinden, wohl aber die Winterstraße, die weite Teile des Dührener Unterdorfs erschließt.

Wesentliche Pluspunkte sind für Schutz sowohl die Kostenfrage als auch das zusätzliche Potenzial am neuen Standort. Zwischen 3,2 und 3,6 Millionen Euro würde eine Sanierung im Bestand kosten, rund vier Millionen ein Neubau. Mit Kosten von fünf Millionen Euro rechnet man, wenn der Kindergarten von derzeit drei auf fünf Gruppen wachsen würde. Dann könnten auch Kinder aus den umliegenden Dörfern aufgenommen werden. Der Betrieb am alten Standort könne zudem weiterlaufen, bis der Neubau steht. Damit bliebe den Kindern ein Provisorium erspart, etwa eine Container-Lösung während der rund 18-monatigen Bauzeit.

Dass es geeignetere Grundstücke im Dührener Ortskern gibt, glaubt mancher Kritiker. Schutz glaubt es nicht. Und auch Oberbürgermeister Jörg Albrecht ist da skeptisch. Man bekomme von so gut wie niemandem Bauland in Dühren, geschweige denn ein größeres Grundstück. Abschließend beschlossen sei noch gar nichts. Weder habe der Gemeinderat bislang einem auf dem Grundstück der Kirchengemeinde bestehenden Erbpachtvertrag zugestimmt, noch einen Projektbeschluss gefasst.