Von Tim Kegel

Sinsheim-Dühren. "Optisches Desaster" – diesen Namen hatte man in Dühren jenem Häuschen aus dem 19. Jahrhundert zugedacht, das am Dorfeingang aus Richtung Sinsheim verfiel. Nach langwierigen, komplizierten und viel berichteten Verhandlungen wurde es nun abgerissen.

Das Eckhaus an der Kreuzung unterhalb des Friedhofs stand lange leer; Regen drang ins marode Dach, Teile waren mit der Zeit eingestürzt. Zwei Besitzerparteien lagen überkreuz, was die Zukunft der als Doppelhaus firmierenden Immobilie anging. Mehrere Verwaltungsspitzen, Amtsleitungen, Gemeinde-, Ortschaftsrats- und Ortsvorsteherperioden überdauerte der Zwist. Und als man im Jahr 2012 davon ausging, dass eine Lösung an der Stelle in greifbarer Nähe liegen könnte – war dem offensichtlich doch nicht so: Zehn weitere Jahre sollten ins Land ziehen; weitere Jahre des Zanks und der Gerüchte, des Verhandelns hinter und des großen Schweigens vor den Kulissen. Und auch die Stadt Sinsheim hatte zwischenzeitig einmal signalisiert, das Anwesen zu kaufen, was im Sand über dem Dührener Torfboden verlief.

Obendrein hatte die eine, nicht aus dem Ort stammende, der beiden Besitzerparteien plötzlich notdürftige Reparaturen an der nicht bewohnbaren Bauruine vorgenommen, eine Hälfte des Dachs ausgebessert und ein Fenster eingebaut, was zu einigem Befremden geführt hatte. Aufgrund dieser Gemengelage hatte die Angelegenheit das Zeug dafür, sich zu einer Art Dührener Trauma auszuwachsen. Bis heute besteht dieser Eindruck.

"Optisches Desaster": Die Urheberschaft des Namens geht wohl auf Dührens Ortsvorsteher Alexander Speer zurück, der seit Jahren um eine einvernehmliche Lösung bemüht war. Schützenhilfe kam zwar vom Ortschaftsrat und zahlreichen anderen örtlichen Kräften, die sich – berechtigt oder nicht – in die Angelegenheit einbrachten. Nun sei es, wie Speer sagt, "mithilfe eines Investors" gelungen, den unschönen Zustand zu beseitigen. Zwar wollte Speer den Namen des aus Sinsheim stammenden Herrn nicht nennen – doch um Ostern herum rollte tatsächlich der Abbruchbagger.

Inzwischen erfolgte der Abbruch. Was künftig an der Stelle passiert, bleibt ungewiss. Foto: Tim Kegel

Doch was künftig an der entstehenden Freifläche direkt gegenüber des ebenfalls kurz vor dem Abriss stehenden evangelischen Gemeindehauses passieren soll, ist laut Speer – wieder unklar: Über zehn Jahre ist es her, dass die Stadt ein ähnliches Grundstück mit ähnlich ungeordneter baulicher Situation gegenüber des "optischen Desasters" gekauft und durch Einebnen sowie mit einer "Veräußerungsabsicht" geordnet hatte. Die Investition von nicht ganz 100.000 Euro war seinerzeit im Dorf als "vorbildlich" gefeiert worden. Und auch die Rathaus-Planskizze einer Arrondierung der steilen und scharfen Kurve zwischen den beiden Grundstücken kursierte zwischenzeitlich. Allerdings ging Speer am Dienstag davon aus, dass sich im Anschluss an den Abriss "zumindest kürzerfristig nichts tun" werde.

Das im Ort kursierende Gerücht, dass ein kleinerer Kreisverkehr entstehen könnte, der die Einbiegesituation von der Straße "Im Spargelland" und damit vom Friedhofsgebiet auf die Ortsdurchfahrt in der Karlsruher Straße entschärfen soll, sei jedoch "definitiv" nicht wahr.