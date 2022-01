Sinsheim. (cbe) Wenn ein Pfarrer, Diakon, Pastoral- oder Gemeindereferent bislang Probleme hatte, sei es beruflich, familiär oder gesundheitlich, und mit jemandem darüber reden wollte, gab es als Ansprechpartner zwei ältere Priester ganz im Süden der Erzdiözese Freiburg. Nun hat Erzbischof Stephan Burger das Angebot "Seelsorge für Seelsorgende" für die gesamte Erzdiözese ins Leben gerufen. Vier Kräfte beteiligen sich künftig daran, eine von ihnen ist die Dekanatsreferentin Monika Rohfleisch.

Sie sei angesprochen worden, ob sie diese Aufgabe übernehmen möchte, berichtet sie. Sie selbst empfindet das als stimmig, habe sie doch viel Erfahrung gesammelt, beispielsweise in den sieben Jahren, in denen sie als Klinikseelsorgerin gearbeitet hat. Und sie habe sich mehrere Zusatzqualifikationen angeeignet, die hilfreich seien. Dass nun eine Frau mit Familie Ansprechpartnerin ist, könne ebenso von Vorteil sein. Ihre neue Tätigkeit wird die Hälfte ihrer Arbeitszeit ausmachen, den Rest der Zeit arbeitet sie weiterhin als Dekanatsreferentin.

Eine Rolle bei ihrem neuen Aufgabengebiet spiele die "Kirchenentwicklung 2030", erzählt sie im Gespräch mit der RNZ. Dabei sollen aus mehreren Seelsorgeeinheiten künftig größere Pfarreien werden. Dieser anstehende Wandel sorge dafür, dass manche pastoralen Mitarbeiter eine neue Rolle suchen. Es kämen aber auch jene auf sie zu, die im Beruf eine Entscheidung treffen müssen, sich in einem Konflikt wiederfinden, oder bei steigender Erwartungshaltung merken, dass die eigene Kraft nachlässt. Auch manche Pfarrer oder Pastoralreferenten bekommen die Diagnose Burn-out. Hier und bei anderen Problemen und Herausforderungen könne man präventiv viel tun, sagt Rohfleisch. Wer ernsthaft krank sei, müsse selbstverständlich zum Arzt.

Die kirchlichen Mitarbeiter, für die sie nun Ansprechpartnerin ist, sind zahlreich und arbeiten in den Dekanaten Heidelberg-Weinheim, Mannheim, Wiesloch-Schwetzingen, Kraichgau, Mosbach-Buchen und Tauberbischofsheim. Ist sie also künftig viel unterwegs? Manches könne per Telefon oder Videokonferenz besprochen werden, sagt Rohfleisch. Wenn sie jemanden noch nicht kennt, sei es aber besser, das Gespräch von Angesicht zu Angesicht zu führen. "Das hat den Rang eines Beichtgeheimnisses. Es erfährt auch niemand, wer bei mir war", erklärt sie.