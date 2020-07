Sinsheim-Steinsfurt. (pol/fro) Ungewöhnliche – aber wertvolle – Beute haben unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag in Steinsfurt gemacht: Mehrere Kanarienvögel wurden aus einem Schrebergarten in der Straße "In der Au" gestohlen.

Der Besitzer der Flattermänner stellte am nächsten Mittag fest, dass die Türe der Vogelvoliere aufgewuchtet worden war und alle 20 Tiere fehlten.

Aufgrund der Umstände geht die Polizei davon aus, dass die Piepmatze im Gesamtwert von 500 bis 1000 Euro gestohlen wurden. Zeugen, die etwas gesehen oder gehört haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter Telefon 07261 / 6900 zu melden.