Von Christiane Barth

Sinsheim. Ein wenig Panik haben die Hotelbetreiber beim Beherbergungsverbot durchaus bekommen. Die Buchungen brachen ein, es hagelte Stornierungen. Doch am 15. Oktober hob der Verwaltungsgerichtshof das Beherbergungsverbot für Menschen aus Risikogebieten wieder auf. Erleichterung bei den Hoteliers? Das Schlimmste schien abgewendet, doch die Branche ächzt unter den steigenden Corona-Fallzahlen, den Auflagen und vor allem der Angst der Gäste. Die RNZ hat sich in den Hotelbetrieben der Stadt umgehört.

"Als die Inzidenzzahlen wieder stiegen, haben die Telefone hier nicht mehr stillgestanden", berichtet Direktor Marc Steinmeyer vom "Hotel Sinsheim". "Dass das Beherbergungsverbot gekippt wurde, hat uns viel Arbeit erspart." Gäste, die zum Europa-League- Spiel der TSG 1899 Hoffenheim gegen Roter Stern Belgrad im Sinsheimer Stadion hätten anreisen wollen, haben sich verunsichert direkt an das Hotel gewandt. Auch viele Geschäftsreisende wüssten oft nicht mehr, ob sie weiterhin im "Hotel Sinsheim" übernachten dürfen. "Das waren sehr arbeitsaufwendige, nicht gerade umsatzfördernde Maßnahmen", bedauert der Hoteldirektor, versichert aber: "In Sinsheim geht es uns noch relativ gut."

Maske ist bei Gästekontakt Pflicht: Auch Marc Steinmeyer, Direktor des „Hotels Sinsheim“, trägt Mund-Nasenschutz. Foto: Christiane Barth

Von Lieferanten wisse er, dass die Hotels in den größeren Städten noch deutlich schlimmer dran seien. "Wir haben hier zum Glück das Auto- und Technik-Museum", sagt Steinmeyer. Auch die Thermen- und Badewelt sowie der Fußball wirkten als Magneten für Übernachtungsgäste. Normalerweise. Die Krise habe das Gästeverhalten aber deutlich verändert, nicht nur zum Nachteil für den Umsatz: "Man merkt auch, dass die Deutschen weniger ins Ausland fahren." Kurzurlaube auf nationaler Ebene kompensieren die fehlenden Übernachtungsgäste im Tagungsbereich, der extrem eingebrochen sei, zwar nicht ganz, aber doch zum Teil. Es ist der "interessante Gästemix" des im Jahr 2006 eröffneten Hotels, der es nun vor massiven Verlusten bewahrt: Tagungsgäste wochentags, touristische Besucher am Wochenende.

Von diesen beiden Standbeinen sei das eine nun jedoch stark eingeknickt. In finanzielle Schieflage gerät das 220-Betten-Haus, das 44 Mitarbeiter beschäftigt und der Speyrer Veranstaltungs- und Messe GmbH gehört, jedoch nicht. Trotz der Krise seien der September und der Oktober bislang passabel gelaufen: "Bauchschmerzen habe ich aber, wenn ich auf den November und Dezember schaue: Da werden uns sämtliche Weihnachtsfeiern fehlen", prognostiziert Steinmeyer. Im vergangenen Jahr zählte das Flaggschiff im Sinsheimer Hotelgewerbe 36.500 Übernachtungsgäste, in diesem Jahr sind es bislang 23.000. Was, wenn sich die Entwicklung durch kletternde Fallzahlen noch verschärfen sollte? "Eine Herausforderung ist das auf jeden Fall", betont Steinmeyer. Das Buchungsaufkommen sei sehr kurzfristig: "Man kann schwer planen. Doch unsere Kunden haben Verständnis für diese Situation."

Arthur Kick heißt seine Gäste im „Hotel Zum Prinzen“ willkommen – auch, wenn es zurzeit immer weniger werden. Foto: Christiane Barth

Stornierungen statt Buchungen: Im "Hotel Zum Prinzen" klagt Geschäftsführer Arthur Kick über massiv wegbrechende Gästezahlen seit vergangener Woche: "Die Buchungen sind im Keller." Das in den 1970er-Jahren erbaute und vor zehn Jahren renovierte Haus beschäftigt 15 Mitarbeiter, Kurzarbeit wie im Frühjahr will Kick so lange wie möglich hinauszögern: "Wir halten noch durch." Auch hier sorge die Badewelt in der Regel für eine gute Belegung. Auffällig sei nun, dass sich die Thermenbesucher vorwiegend unter der Woche einbuchen, nicht mehr am Wochenende wie vor der Krise. Leer ist das Hotel nicht: "Wir profitieren vom den Geschäftsreisenden", sagt der Direktor des 60-Betten-Hauses.

Der Chef des "Hotels Bär", Mihail Kösker, macht den Abwärtstrend mit zwei Worten deutlich: "tote Hose." 300 Stornierungen zählt er gerade und spricht von einer "allgemeinen Verunsicherung": "Die Leute haben einfach Angst." Eigentlich sei der Oktober immer der beste Monat, jetzt scheint er zum schlechtesten des Jahres zu werden.

Klaus-Dieter Barth, der mit seiner Schwester Susanne Becker Hotel und Restaurant "Der Grüne Baum" in Rohrbach betreibt, differenziert: Zwar mehren sich die Stornierungen, doch die Tendenz zu Inlandsreisen sei auch hier spürbar: "Man merkt, dass die Leute wieder mehr in Deutschland unterwegs sind", berichtet Klaus-Dieter Barth. Zahlreiche Veranstaltungen seien jedoch abgesagt worden. Erst im Januar habe man das Hotel mit seinen 24 Zimmern in großem Stil renoviert, aber nicht wegen Corona. Die Pläne lagen bereits im Jahr 2019 fertig in der Schublade. Kurzurlauber und berufliche Übernachtungsgäste sorgten immer noch für eine passable Belegung. Doch habe Corona auch hier für eine völlig umgekrempelte Organisation gesorgt: Stornierungen kommen kurzfristig, meist auch die Buchungen. Bislang sei man mit einem blauen Auge davon gekommen – trotz der Einschränkungen wie etwa jener, dass das Frühstücksbuffet einer Bedienung am Tisch habe weichen müssen. "Aber die Gäste genießen es, dass sie alles serviert bekommen", berichtet Barth. Zudem seien Gäste auch vermehrt dazu übergegangen, nur Übernachtung – ohne Frühstück – zu buchen. Durch ein mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband abgestimmten Hygienekonzept will er seinen Gästen größtmögliche Sicherheit bieten. Denn er weiß, dass es darauf ankommt: "Die Gäste wollen sich vor allem sicher fühlen."

Tim Steidel, Geschäftsführer der "Ratsstube Dühren", freut sich an König Fußball, der ihm das Gros seiner Gäste beschert. Normalerweise. Auch er zählt momentan mehr Stornierungen als Buchungen. "Letztes Jahr hatten wir 70 Prozent Auslastung, dieses Jahr nur einen Bruchteil davon." Auch die gekippten Heimattage haben ihm einen Verlust an Übernachtungen im Haus, das über 35 Zimmer verfügt, eingehandelt. "Aber aktuell sind wir noch nicht in Schieflage", teilt Tim Steidel mit.

Christiane Kamps-Mignot, Geschäftsführerin des Hotels "Kamps" in Ehrstädt, hat vor allem aufgrund der abgesagten Hochzeiten Gäste verloren. 21 Eheschließungen im Schloss Neuhaus und damit zahlreiche Übernachtungen sind weggebrochen. Auch die Geschäftsreisenden seien mehr und mehr weggeblieben: "Die haben halt gemerkt, dass viel auch vom Homeoffice aus geht", sagt Kamps-Mignot. Die Kapazität von 28 Betten sei in diesem Jahr nicht annähernd ausgereizt worden. Zudem habe das Hotel wegen eines Wasserschadens 40.000 Euro an Renovierungskosten aufbringen müssen. "Ich hoffe jetzt, dass die Stabilisierungshilfe greift", hält sich die Geschäftsführerin am Strohhalm fest. Wie es in Zukunft weitergehen soll? "Ich brauche ein anderes Konzept."