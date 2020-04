Sinsheim. (abc) Unmittelbar vor der am Montag in Kraft getretenen Maskenpflicht in Baden-Württemberg ist ein neuer regionaler Lieferant auf den Plan getreten. Nun fertigt auch das "Stick & Druck"-Zentrum in der Robert-Mayer-Straße Mund- und Nasenschutz. Und Gutes tut das Unternehmen damit auch.

"Die ersten 100 Exemplare spenden wir der Ehrenamts-Akademie", betonte Geschäftsführer Detlef Bossert. Die Idee kam von Klaudia Nagelpusch. "Einem Aufruf in den Medien folgend, wollte ich Alltagsmasken nähen, habe aber in den hiesigen Geschäften kaum Nähgarn gefunden", erzählt sie. "Erst hier, wo meine Tochter Ramona Zweigart arbeitet, gab es das Passende." Danach habe sie sich unterhalten und eine für alle Seiten bessere Lösung gefunden, als ausschließlich Masken in Heimarbeit herzustellen.

In der Tat hat die jetzt aufgenommene Fertigung gleich mehrere Vorteile für alle Beteiligten: "Einerseits werden wir die T-Shirts los, die wir für das Sommergeschäft bestellt haben. Wegen der Corona-Krise wurden bereits etliche Aufträge storniert", beschreibt Bossert die aktuell angespannte wirtschaftliche Situation. Da auch passende Stoffe schwer zu bekommen sind, werden kurzerhand die überzähligen T-Shirts zerschnitten und jeweils zehn Alltagsmasken daraus genäht. "Das ist hochwertige, bei bis zu 60 Grad Celsius waschbare Baumwolle", betonte der Geschäftsführer. Besonders stolz ist er, dass dabei kaum Verschnitt entsteht. "Jeweils nur ein schmaler Stoffstreifen bleibt übrig, den wir an die ehrenamtliche Näherin weitergeben." Dort dient er dann als Ersatz für Gummibänder, die momentan ebenfalls nur sehr schwer zu bekommen sind.

Die Heimattage-Shirts bekommen ein zweites Leben

Obwohl im "Stick & Druck"-Zentrum die Maskenproduktion erst anläuft, sind bereits die ersten Bestellungen eingegangen. Das Unternehmen hat nicht nur selbst gefertigte Alltagsmasken im Angebot: "Ein Kunde hat einen größeren Posten elastischer Schlauchschals bestellt", freut sich Bossert darüber, dass das Corona-Virus nicht nur Umsatzeinbußen, sondern auch neue Aufträge zur Folge hat. Und auch bereits vorproduzierte Ware findet einen neuen Verwendungszweck: "Wir haben noch etliche Heimattage-T-Shirts auf Lager, die jetzt ebenfalls zu Masken werden. Auf einigen ist dann das Logo drauf und vielleicht auch eine bleibende Erinnerung an das nicht ganz nach Plan verlaufene Jubiläumsjahr", betont Geschäftsführer Bossert.

Im Rathaus fand dann am Montag auch die Übergabe der 100 gespendeten Masken statt. "Ich möchte euch allen vielen Dank sagen", betonte dabei Oberbürgermeister Jörg Albrecht, der nicht nur von den Exemplaren für die Ehrenamts-Akademie, sondern auch von der Recycling-Variante mit Heimattage-Logo begeistert war. "Vielleicht findet sich irgendwo ein Ehrenplatz in einer Vitrine. Dann weiß jeder gleich, warum das mit den Heimattagen nicht so geklappt hat wie ursprünglich geplant", empfahl Ramona Zweigart.

Info: Wer Alltagsmasken benötigt, kann zehn Exemplare für 89 Euro kaufen.