Von Christian Beck

Sinsheim. Was für ein Andrang! Und was für eine Begeisterung! Viele Sinsheimer und zahlreiche Besucher von außerhalb haben sich am Sonntag einen Eindruck von der Dr. Sieber-Halle verschafft. Und fast alle waren begeistert.

Hell, schlicht, edel, gelungen – immer wieder wurden Begriffe wie diese genannt. Die neue alte Halle gefällt, Kritik gab es unter den Besuchern nur vereinzelt. Viele trieb die Neugier in Sinsheims "gute Stube". Und viele freuten sich, dass die Stadt wieder eine größere Spielstätte für Konzerte, Theater, Comedy und Co. hat. "Es wird höchste Zeit, dass die Kultur wieder einen Platz hat", sagt auch Baudezernent Tobias Schutz.

Maximal 1044 Sitzplätze gibt es künftig im 765 Quadratmeter großen Saal namens "Elsenz", zehn davon für Rollstuhlfahrer. Die Bühne blieb mit 130 Quadratmetern so groß wie bisher, das Foyer oben wurde etwas kleiner, im Erdgeschoss wuchs es dagegen von 272 auf 440 Quadratmeter. Deutlich größer ist nun die Stadtbibliothek: statt 685 Quadratmetern sind es nun 1000. 80.000 Medien stehen dort zur Ausleihe bereit, 40.000 davon digital. Von den mit 11,5 Millionen Euro angegebenen Gesamtkosten entfallen 9,1 Millionen Euro auf die Dr. Sieber-Halle und 2,4 Millionen Euro auf die Bibliothek. Rund 4,9 Millionen Euro der Kosten konnten über Zuschüsse abgedeckt werden. (cbe)

Die Sinsheimer mussten lange auf ihr erstes Haus am Platz verzichten: Im Jahr 2015 wurde die Stadthalle entkernt, bereits davor war die Besucherkapazität aufgrund fehlender Fluchtwege gesenkt worden. Und dann ruhten die Bauarbeiten für etwa zwei Jahre, ein Zuschuss in Höhe von drei Millionen Euro wurde erst im zweiten Anlauf gewährt. Lange wurde über das Für und Wider von Sanierung und Neubau diskutiert, immer wieder wurden die steigenden Kosten moniert: War im Jahr 2015 noch von 5,5 Millionen Euro gesprochen worden, nennt Oberbürgermeister Jörg Albrecht nun die Zahl 11,5 Millionen. Dass es so viel teurer wurde, liegt laut Schutz an drei Faktoren: unvorhergesehene Probleme bei der Sanierung, zusätzliche Wünsche sowie Preissteigerungen bei den Baufirmen. Fast fünf Millionen Euro stammen aus Zuschüssen.

Doch diese Aspekte interessierten am Sonntag kaum jemanden. Zum ökumenischen Gottesdienst waren rund 500 Personen gekommen, sodass noch Stühle geholt werden mussten. Und später freuten sich die Besucher über das Rahmenprogramm und staunten. Unter anderem auch darüber, dass fast alles fertig geworden ist: Bis auf Details wie ein Wickeltisch oder Fahrradständer sowie Poller zur Friedrichstraße ist tatsächlich alles an seinem Platz und funktioniert – das hätte mancher Verantwortlicher vor einigen Monaten nicht garantieren wollen.

Und auch die Stadtbibliothek kommt gut an: Sie ist größer geworden und bietet einen einladenden Aufenthaltsbereich. Viele Besucher stöberten, schmökerten und nahmen bereits am Sonntag Bücher mit nach Hause.

"Es ist wie ein Korken, der aus der Flasche knallt", versuchte OB Albrecht die Begeisterung der Besucher in Worte zu fassen. Die Dr. Sieber-Halle setze einen Impuls für die Stadt. Und Michael Mack, Dührener und Geschäftsführer der Heidelberger-Brauerei, ist sich sicher: "Die Leute aus Heidelberg und der ganzen Region schauen nun gespannt nach Sinsheim." Vor diesem Hintergrund glaubt Albrecht, dass die Veranstaltungen in der Dr. Sieber-Halle künftig noch hochwertiger und exklusiver sein dürften.