Sinsheim. (cba) Wenn die Menschen mehr zu Hause sind als sonst, entsteht dort auch mehr Müll. Umso wichtiger, diesen korrekt zu entsorgen. Zudem weckt die Corona-Zwangspause bei vielen das Bedürfnis, die eigenen vier Wände zu entrümpeln. Also noch mehr Müll. Die AVR-Anlagen hatten jedoch seit 17. März geschlossen. Ein Entsorgungsproblem hätte trotzdem nicht entstehen müssen – eigentlich. Denn tatsächlich wurden verstärkt illegale Müllablagerungen in Wald und Flur festgestellt. Falsch informiert? Die RNZ hakte bei der AVR nach.

Am Montag öffnen die AVR-Anlagen in Sinsheim, Wiesloch, Ketsch und Hirschberg sowie die Deponie Wiesloch wieder. Sie waren "zum Schutz der eigenen Mitarbeiter sowie der Bevölkerung – und aus organisatorischen Gründen" geschlossen, wie Tim Heringer von der Unternehmenskommunikation mitteilt. Doch wie vor Beginn der Corona-Pandemie wird es dennoch nicht sein: Es gelten Sonderöffnungszeiten und strikte Sicherheitsmaßnahmen.

Auf ihrem Müll sitzen blieben die Bürger jedoch auch während der vergangenen Wochen nicht. Die Mülltonnen wurden weiterhin geleert. Auch die Sperrmüllabholungen wurden nicht ausgesetzt. Die Anmeldung zur Abholung von Elektrogeräten und Metallschrott ist seit 24. April wieder uneingeschränkt möglich. Illegale Müllablagerungen in der Natur würden unterdessen in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Städten und Gemeinden beseitigt.

Das Abfuhrpersonal sei in ein Mehrschichtsystem eingeteilt worden, um einer Infektionsgefahr vorzubeugen, erklärt Heringer die internen Veränderungen. Zudem habe die AVR ihre Kunden darum gebeten, keine großen Mengen an Kartonagen neben die grünen Tonnen zu stellen, eben wegen des Infektionsschutzes. Jetzt richtet sich der Ablauf wieder in Richtung Normalbetrieb ein. "Nachdem das öffentliche Leben nun insgesamt langsam wieder beginnt, kann auch die AVR Kommunal unter Berücksichtigung aller notwendigen Schutzvorgaben ihre weiteren Dienstleistungen sukzessive wieder anbieten", sagt Heringer.

Doch ist das Unternehmen auf den zu erwartenden großen Ansturm vorbereitet? Die Kunden müssen sich auf einige Veränderungen einstellen, die den Hygienevorschriften und Abstandsregeln geschuldet sind: Neue, erweiterte Öffnungszeiten, die sicherstellen sollen, dass sich die Sammelfahrzeuge der AVR beim Entladen nicht mit dem Kundenverkehr überschneiden. "Wir empfehlen auch unseren Kundinnen und Kunden, die Abfallanlagen nicht gleich in den ersten Tagen der Wiedereröffnung aufzusuchen, da mit erhöhtem Andrang zu rechnen ist", rät Heringer. Zudem weist er darauf hin, dass es zu längeren Wartezeiten kommen könne, da nur eine begrenzte Anzahl an Fahrzeugen eingelassen werde. "Darüber hinaus bitten wir darum, die Anweisungen des Personals sowie Einlassbeschränkungen und Verhaltensregeln vor Ort zwingend einzuhalten." Mundschutz ist Voraussetzung, will man seinen Müll auf der Deponie selbst abliefern. Auch die Mitarbeiter auf der Sortieranlage, von denen im Übrigen alle einsatzfähig seien, wurden mit der vorgeschriebenen persönlichen Schutzausrüstung ausgestattet.

Worauf sonst noch zu achten ist? "Mit der richtigen Mülltrennung in den eigenen vier Wänden können die Bürgerinnen und Bürger einen aktiven Beitrag leisten, um die Abfallentsorgung zu entlasten und den Betrieb aufrechtzuerhalten", ergänzt Heringer. Noch besser sei es darüber hinaus, Abfall gleich ganz zu vermeiden, wo immer dies möglich sei: "Beides gilt jedoch auch unabhängig von der aktuellen Corona-Krise."

Info: Die AVR-Anlage in Sinsheim ist ab Montag, 4. Mai, von Montag bis Samstag von 15 bis 18 Uhr geöffnet.