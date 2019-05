Von Alexander Becker

Sinsheim. Nach einem Jahr Zwangspause ist die "Agri Historica" am Wochenende quasi zu ihren Wurzeln zurückgekehrt. "Wir waren früher schon oft hier", bestätigte der stellvertretende Vorsitzende des ausrichtenden Oldtimer Schlepperclubs Kurpfalz (OSCK), Werner Gutruf, der RNZ auf dem Freigelände des Technik-Museums. Hatten sich die Freunde historischer Landmaschinen ihm zufolge vor rund vier Jahrzehnten zunächst in Meckesheim getroffen, sei man dann recht schnell dorthin ausgewichen. Erst als der Platz dort nicht mehr ausreichte, erfolgte der Umzug der damals noch unter dem ursprünglichen Namen "Traktorama" geführten Veranstaltung in die Messe Sinsheim.

"Zu Hochzeiten waren um die 1000 Traktoren hier", schilderte Gutruf. Diese endeten jedoch jäh im März vergangenen Jahres, als die Geschäftsführung der Messe Sinsheim GmbH bekannt gab, dass man keine Publikumsveranstaltungen mehr am hiesigen Standort ausrichten werde. Nachdem die Messehalle 6 in ein Großlager umgewandelt worden und somit nicht mehr nutzbar ist, hatte die "Agri Historica" im vergangenen Jahr ausfallen müssen. Umso größer war nun die Freude etlicher Stammgäste, die mit ihren alten Ackergerätschaften wieder anrollen konnten.

Am deutlichsten dürfte dies wohl Walter Scheuermann gezeigt haben, der mit einem 1968 gebauten Deutz-Traktor des Typs D5006 aus dem schwäbischen Backnang angereist war. "Danke für die Rettung der Traktorama" prangte auf einem selbstgemalten Schild und wies den Verfasser als Stammgast aus. "Ich bin heute zum 20. Mal da", bestätigte Scheuermann. Jahr für Jahr nimmt er die dreistündige Anfahrt in Kauf, um sich im Kraichgau mit Gleichgesinnten zu treffen. "Früher war die Traktorama im April und praktisch der Saisonauftakt für den gesamten süddeutschen Raum. Als ich vor Kurzem erfahren habe, dass sie jetzt wieder hier stattfindet, musste ich einfach kommen, obwohl ich nur heute Zeit habe", gestand der Deutz-Fahrer, bevor er am Samstagnachmittag wieder den Heimweg antrat.

An beiden Veranstaltungstagen war im Forum des Technik-Museums eine Sonderausstellung mit Porsche-Traktoren zu sehen. Vom robusten Ein- bis hin zum Vierzylinder reichte das Spektrum der rund 50 feuerroten Feldfahrzeuge. Das kleinste Exemplar stahl aber allen anderen die Schau - ein Porsche "Mini", der eigentlich gar keiner war. Rolf Henninger aus Ubstadt-Weiher hatte hierfür einen Gutbrod-Superior-2060-Weinbergschlepper von 1960 auf Porsche-Optik umgebaut.

Auf dem Freigelände tummelten sich neben weiteren Gutbrod-Traktoren im Originalzustand auch zahlreiche weitere Marken. Zwischendrin zerkleinerte der Nußlocher Harry Rensch mit seiner fahrbaren Bandsäge etliche Festmeter Brennholz - wenn sie denn lief. "Bei so alten Geräten gibt es immer was zu schrauben", verriet er der RNZ. Das weiß auch der Oldtimer-Schlepper-Nachwuchs, der sich etwas abseits häuslich eingerichtet hatte. Zwischen zwei Wohnwagen eingekeilt, saßen Fabian Stepper (Zaberfeld), Fabian Retz (Erlenbach) und Hannes Bräumer (Bretten). Letzterer hatte einen Kramer-Schlepper Typ K18M von 1939 dabei. Das von einem Einzylinder-Verdampfer-Dieselmotor angetriebene Vehikel hatte er in einem bekannten Online-Auktionshaus gefunden, in den Kraichgau geholt und dort in rund 2600 Stunden technisch aufgearbeitet. "Optisch habe ich aber nichts verändert. Mir gefällt die Patina", erklärt der junge Liebhaber von Oldtimer-Traktoren.

Die noch jüngeren Besucher der Agri Historica durften an einem "Tractor Pulling"-Wettbewerb mit Pedal-Treckern teilnehmen, während sich viele Eltern und Großeltern für diverse Vorführungen sowie Fahrzeugvorstellungen interessierten. Und auch wenn das Grundkonzept der Agri Historica schon 40 Jahre alt sein mag - zum alten Eisen gehört die Veranstaltung noch lange nicht.