Sinsheim. (stop) Kein zweites Kindertheaterstück. Keine geselligen Veranstaltungen. Leere Zuschauersäle. Dem Kulturverein "Tellerrand" waren wie vielen anderen Vereinen in den vergangenen beiden Jahren die Hände gebunden. Sich aber von der Pandemie so ausbremsen zu lassen, soll nun der Vergangenheit angehören. Der "Tellerrand" veranstaltet deshalb einen dritten "Open Mic" – und hofft auf veranstaltungshungrige Teilnehmerinnen, Teilnehmer und Gäste.

Die Macher warten auf erste Bewerber, denn beim "Open Mic" darf jeder auf die Bühne, der kulturell etwas zu sagen hat. Bei der ersten Veranstaltung dieser Art, die Anfang des Jahres 2019 stattgefunden hat, waren Comedy und Poesie vermehrt vertreten. Auch die Sinsheimer Autorin Laura Noll war mit von der Partie und begeisterte die Gäste mit ihrem Text. Der zweite "Open Mic" war herbstlicher und zugleich musikalischer. Alte Musikbusiness-Hasen wie Karl Schramm haben mit ganz neuen Klängen überrascht. "Wir sind gespannt, was uns diesmal erwartet", erklärt Ricarda Wieland, Vorsitzende des Vereins. Das sei auch das Spannende am "Open Mic" – anders als bei Theateraufführungen könne man hier nicht wirklich vorher proben und habe auch keinen Einfluss auf die Beiträge der Teilnehmer. Man freue sich, dass die Veranstaltung wieder im Wirths-Haus stattfinden darf. Die warme Atmosphäre und der familiäre Umgang würden zum "Tellerrand" passen. Denn hier schreit alles "Kunst!", wenn zwischen den farbenfrohen Bildern von Nikky Wirth getextet, gesungen und gereimt wird.

Corona mache es einem durch immer wieder neue Regelungen nicht leicht, bei den Veranstaltungen am Ball zu bleiben, erläutern die Verantwortlichen. Aufgrund der jüngsten Veränderungen habe man sogar überlegt, die Veranstaltung sausen zu lassen. Das sei aber nicht der richtige Weg, wenn man wieder einen Schritt in Richtung Normalität gehen will. Noch hält der Verein an seinem Vorhaben fest. Diesmal soll es beim "Open Mic" auch ein Rahmenprogramm geben: Ben Ieh, Benjamin Reuter mit bürgerlichem Namen, wird dem Publikum in den Pausen seine eigenen Lieder präsentieren. Er hat die konzertfreie Zeit genutzt, neue Stücke zu schreiben. Schon beim jüngsten "Open Mic" gab es eine Kostprobe seines Könnens. Ihm hat es so gut beim "Tellerrand" gefallen, dass er es sich nicht nehmen lässt, den Verein erneut zu unterstützen.

Der Verein ist durch die Pandemie in seiner Planung immer wieder stark zurückgeworfen worden. Projekte, die für das Jahr 2020 geplant waren, konnten bis jetzt noch nicht verwirklicht werden. Der "Open Mic" ist jetzt ein kleines Trostpflaster, das relativ spontan auf die Beine zu stellen ist.

Eigentlich hätte die Theatergruppe im Herbst am liebsten mit den Proben zu einem neuen Kindertheaterstück begonnen, aber ohne Planungssicherheit gestaltet sich das schwierig. Proben und mögliche Aufführungstermine mussten nun ins Jahr 2022 verschoben werden.

Wie es mit der Pandemie und somit auch mit der Kultur weitergeht, kann niemand vorhersagen. So will der Verein mit dem "Open Mic" auch ein kleines Lebenszeichen senden. Der noch junge und eher unbekannte Verein möchte so auf sich aufmerksam machen. "Wir haben im Frühjahr 2020 noch die Möglichkeit gehabt, mit unserem ‚Rotbasecapchen‘ in der Dr.-Sieber-Halle das Publikum von uns zu überzeugen", erläutern die Vereinsmitglieder. An diesen Erfolg konnte der Verein Corona-bedingt bislang nicht anknüpfen, und es wurde still um den "Tellerrand". Nichtsdestotrotz freut man sich auf neue Herausforderungen und die künftigen Veranstaltungen im und um den Verein. Einiges sei schon in Planung, berichtet Wieland. So schnell lasse man sich nicht entmutigen.

Der dritte "Open Mic" findet am Samstag, 20. November, im Wirths-Haus statt. Der Eintritt ist frei. Interessierte und potenzielle Teilnehmende können sich per E-Mail an tellerrand-sinsheim@gmx.de anmelden.