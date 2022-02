Immer häufiger flattern Regenbogenfahnen an katholischen Kirchen als Zeichen des Aufbruchs und der Aufgeschlossenheit. In Steinsfurt wurde sie jetzt anlässlich der Woche für Demokratie und Toleranz in Sinsheim gehisst. Foto: Hans-Peter Riedlberger

Sinsheim/Angelbachtal. (ri) Betroffenheit und Bedauern lag über der Sitzung des Pfarrgemeinderates der katholischen Seelsorgeeinheit Sinsheim-Angelbachtal angesichts der Veröffentlichung des Gutachtens zum Missbrauch im Erzbistum München und Freising.

Vorsitzender Martin Burger aus Angelbachtal äußerte Bestürzung über die Stellungnahme von Benedikt XVI. und die Empfehlungen seiner Berater. Unter Hinweis auf das Positionspapier des Pfarrgemeinderates zur Aufarbeitung des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche vom Mai 2021 wiederholte er die Forderung und Erwartung, dass alle Täter strafrechtlich verfolgt werden und dass die für Vertuschung Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden oder von sich aus Konsequenzen ziehen. In gleichem Maße liegt ihm die Entschädigung der Opfer am Herzen, betonte Burger.

Kooperator Pfarrer Ulrich Förderer aus Steinsfurt ergänzte, dass die Gottesdienste mit Bezug zum Missbrauchsskandal, die ebenfalls ein Anliegen des Pfarrgemeinderates seien, fortgesetzt werden. Der nächste finde am kommenden Sonntag, 13. Februar, 10.30 Uhr, im Rahmen der Sonntagsmesse in St. Jakobus statt.

Dekan Thomas Hafner zeigte sich beschämt über die schwere Schuld, die so mancher Kleriker auf sich geladen hat, und sprach von großem Leid, das den Opfern angetan wurde. Endlich werde nun Opferschutz über Täterschutz gestellt. Ein Umdenken zeige auch der "Synodale Weg", in dem Bischöfe und Laien um notwendige Veränderungen der katholischen Kirche ringen. Die Kirche müsse alles tun, um die Frohe Botschaft wieder glaubwürdig verkünden zu können.

Burger hob in seinem Rückblick auf die Arbeit des vergangenen Jahres außerdem die Initiative des Pfarrgemeinderates zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare hervor. Das Unverständnis gegenüber der Ablehnung der Segnung homosexueller Paare von Seiten Roms habe das Gremium mit der "Aktion Regenbogenfahne" zum Ausdruck gebracht. Die Regenbogenfahne ist seither immer häufiger an Kirchen sichtbar, sie stehe für Aufgeschlossenheit, Toleranz und Aufbruch und symbolisiere als biblisches Zeichen eine "Einladung von Jesus an alle Menschen, die sich ihm anschließen wollen".

Diskutiert wurde, ob ergänzend zu dem amtlichen ein weiteres zentrales Archiv für die Seelsorgeeinheit eingerichtet werden soll. Gesammelt werden könnten dort ältere und jüngere Dokumente, Schriftstücke, Zeugnisse, Broschüren und Zeitungsartikel über das Leben in den Pfarrgemeinden der Seelsorgeeinheit Sinsheim-Angelbachtal, bevor diese in drei Jahren in der großen "Pfarrei neu" – so lautet die künftige Bezeichnung der Pfarrgemeinden – aufgehen wird. Die Frage des Bedarfs eines solchen Archivs soll an die Gemeindeteams herangetragen werden.

Hafner berichtete über die weiteren Schritte im Rahmen des Projektes "Kirchenentwicklung 2030" in der Erzdiözese Freiburg, das bis 2025/26 zu einem neuen "Kirche sein" führen soll. Momentan werde die Projektleitung mit je zwei Vertretern aus den bisherigen fünf Seelsorgeeinheiten des Dekanats Kraichgau zusammengestellt, die dann eine von 36 Pfarreien der Erzdiözese bilden werden.

Die Jugendvertretung im Vorstand des Pfarrgemeinderates wurde bisher von Pfarrgemeinderat Hannes Dehoff aus Dühren wahrgenommen. Turnusgemäß wird er jetzt von Pfarrgemeinderat Simon Reimann aus Sinsheim abgelöst.

Für den ausgeschiedenen Pfarrgemeinderat Bernhard Kovar steht kein Nachrücker zur Verfügung, da für die Pfarrgemeinde St. Jakobus bei der Pfarrgemeinderatswahl im März 2020 so viele Kandidaten zur Verfügung standen wie Sitze zu vergeben waren. Zum Nachfolger von Kovar als Mitglied des Stiftungsrats wurde Bernhard Jung gewählt.