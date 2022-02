Von Christiane Barth

Sinsheim. Zwei Jahre lang glomm die "Sinsheimer Erlebnisregion" auf Sparflamme. Die Tourist-Information fiel kurz nach ihrer Eröffnung in den Dämmerschlaf. Jetzt hoffen die städtischen Mitarbeiter, die für den Tourismus zuständig sind, dass wieder ein annähernd normales Jahr ansteht. "Wir sind startklar", sagt Amtsleiterin Sandra Brucker. Die zurückliegenden beiden Corona-Jahre waren oft frustrierend: "Wir haben viel geplant, aber oft für die Tonne." Auch die Motivation der Kolleginnen, jetzt endlich wieder Aktionen und Attraktionen in der werbetechnisch so gut aufbereiteten "Sinsheimer Erlebnisregion" zu organisieren, sei deutlich spürbar: "Wir wollen alle, das merkt man richtig."

Das Team wird nun ab dem 1. März vollständig sein. Hoffnung, dass es wieder in Richtung Normalität gehen könnte, geben der Amtsleiterin die Lockerungen in den Corona-Verordnungen, die jetzt schon spürbar seien. "Wir sind jedenfalls optimistisch. Denn immer alles zu verschieben, das macht keinen Spaß", bekennt Brucker.

Infostände, die Neuauflage von zahlreichen Marketing-Produkten, ein neues Konzept für die Burg- und Stadtführungen, Erlebniswanderungen, Kajak-Touren, Tage der offenen Tür und Veranstaltungsreihen: Es steht einiges auf dem Programm. Die Erlebnisregion soll ihrem Namen wieder gerecht werden.

Das Team, bestehend aus Carina Kerstan (Leitung der Tourist-Info), Anke Strobel, Stefanie Brandt, Sandra Eicker, Larissa Hontschik und einer weiteren Kollegin, die in Kürze dazu kommt, hat sich bereit gemacht, die Vorzüge der Großen Kreisstadt und des Umlandes möglichst ungehindert herauszustellen. "Mit den Infoständen wollen wir für die Tourist-Info und die Sinsheimer Erlebnisregion werben und hoffen, dass alles so stattfinden kann, wie wir es geplant haben", berichtet auch Kerstan.

Eine bedeutende Rolle nimmt in diesem Kampagnenjahr der Tag der offenen Tür in der Tourist-Info und im Stadtmuseum ein: Dieser soll am 14. und 15. Mai stattfinden. Denn die Anfang 2020 eröffnete zentrale Anlaufstelle sei bislang noch viel zu wenig wahrgenommen worden. Kurz nach dem Start der Tourist-Info musste sie nämlich gleich wieder wegen des Lockdowns schließen. "Ich glaube, es ist noch nicht in allen Köpfen verankert, dass es uns gibt", meint Kerstan. Ansprechen wolle man mit dieser Einrichtung nicht nur die Menschen in der Region, sondern auch potenzielle Besucher weit über die Große Kreisstadt hinaus.

Die Pandemiezeit sei jedoch trotz fehlender Besucher gut genutzt worden, bekräftigt Kerstan. So sei intensiv an Neuauflagen von Werbeflyern sowie des Unterkunfts-Verzeichnisses für 2022/23 gearbeitet worden. Sinnvoll sei es durchaus gewesen, diese Projekte umzusetzen, bekräftigt sie. Allen Maßnahmen voran sei auch die Neugestaltung der Website sowie das Google-Marketing zu nennen, für das eine externe Firma beauftragt wurde und das auch in Zeiten der Pandemie durchaus Resonanz und Erfolge zeige.

Auch in die "Teamaufstellung" habe man Zeit und Kapazitäten investiert. Ganz leer ging der Tourismus in 2021 trotz allem nicht aus: Zwischen Juni und Oktober wurden rund 400 Teilnehmer der öffentlicher Burg- und Stadtführungen gezählt.

Doch jetzt soll es mit dieser Neuausrichtung, mit dem gesamten Spektrum an Basismaterial endlich wieder nach "draußen" gehen. Nach all den E-Mails, mit denen die Partner der "Sinsheimer Erlebnisregion" über die aktuellen Corona-Verordnungen informiert worden waren, sollen jetzt wieder Aktionen an den Start gehen, die echte, freudvolle und nachhallende Erlebnisse versprechen. Zusätzlich hat die Stadt auch Förderanträge im Rahmen des "Leader"-Regionalbudgets gestellt, um den "Norden des Südens" noch attraktiver zu machen.

Was nun konkret geplant ist? Unter anderem 21 Stadt- und 22 Burgführungen sowie drei Touren auf der Feste Steinsberg speziell für Kinder. Die Stadt verfügt mittlerweile über fünf Burgführer und sechs Stadtführer, diese wurden allesamt geschult und haben ein neues Konzept für die Exkursion auf dem Steinsberg erarbeitet.

Auch Erlebnisse wie Alpaka- und Weinwanderungen, Kajak-Touren sowie eine Fotoaktion unter dem Motto "Erlebnisregion", eine neue Brunnenradtour und ein neues Radbooklet, das 15 Touren für Biker ausführlich erklärt, könnten in diesem Jahr spannend werden. Besondere Bedeutung dürfte außerdem dem Sinsheimer Tag der Gartenschau in Eppingen am 17. Juli sowie dem ersten Wandertag in der Sinsheimer Erlebnisregion am 16. Oktober zukommen. Auch die Veranstaltungsreihe "Leistungsträger stellen sich vor" ist für dieses Jahr wieder geplant. Ob sich die "Sinsheimer Erlebnisregion" dieses Jahr beim Maimarkt Mannheim vorstellen kann, sei noch nicht sicher, meint Brucker. Infostände sind jedoch auch beim Tag der offenen Tür in der "Klima Arena" am 10. April sowie im Wildpark in Schwarzach vorgesehen.