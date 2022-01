Von Christian Beck

Sinsheim. Es werden mehr: Laut Polizei und Ordnungsamt demonstrierten am Montag etwa 330 Personen in der Innenstadt gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Teilnehmer sprachen von 350 oder 400 Personen. Am 20. Dezember waren es laut Polizei 120 Personen. Sie liefen unter anderem durch die Haupt- und Bahnhofstraße, teilweise mit Kerze in der Hand. Redebeiträge gab es keine. Es blieb erneut friedlich, erklären Polizei und Ordnungsamt.

Dafür war es lauter als sonst: Manche Teilnehmer ließen Glocke und Schellenkranz erklingen, mehrfach wurde geklatscht, teilweise auch gejubelt. Dies spreche sehr dafür, dass es sich um eine Demonstration handelt, sagt Ordnungsamtsleiter Florian Zangl zu der Veranstaltung, die von den Teilnehmern "Montagsspaziergang" genannt wird. Und er ergänzt: "Das Argument ,Wir gehen spazieren‘ wirkt an den Haaren herbeigezogen." Angemeldet war die Demonstration nicht, so wie in den zurückliegenden Wochen.

Dass es sich um keinen spontanen Spaziergang handelte, sondern um eine nicht angemeldete Demonstration, zu der sich die Teilnehmer verabredet hatten, räumte ein Teilnehmer im Gespräch mit der RNZ ein. Der Sinsheimer mittleren Alters sagte, man müsse sich dieser Vorgehensweise bedienen, weil eine Demonstration nicht genehmigt werden würde. "Dem würde ich ganz klar widersprechen", sagt Zangl und verweist auf zahlreiche angemeldete Veranstaltungen im vergangenen Jahr, beispielsweise die sogenannten "Freitagsdemos" auf dem Burgplatz.

Um eine Demonstration abzulehnen, bedürfe es guter Gründe. Allerdings gebe es dann Auflagen, möglicherweise eine Maskenpflicht. Dass diese eingehalten wird, müssten dann ein Versammlungsleiter sowie von diesem bestimmte Ordner sicherstellen. Und das wolle man umgehen, vermutet Zangl.

Niemand der Demonstranten trug erkennbar eine Maske. Das gefällt auch dem stellvertretenden Revierleiter Thorsten Pisot-Schuh nicht. Um die Demonstranten darauf hinzuweisen und gegebenenfalls die Personalien aufzunehmen und dies zur Anzeige zu bringen, fehle aber das Personal. Mehrere Polizisten des Sinsheimer Reviers waren am Montagabend vor Ort. Vor mehreren Wochen waren es aber noch deutlich mehr, damals waren auswärtige Kräfte dabei.

Diese wurden vom Polizeipräsidium zuletzt verstärkt in jenen Städten eingesetzt, in denen es bei Demonstrationen am Montagabend zu Gewalt gekommen war, beispielsweise in Mannheim. Mehrfach hatten sich manche Sinsheimer gewünscht, dass die Polizei das geltende Recht durchsetzt. Diese Rückmeldung hat auch Pisot-Schuh erhalten, berichtet er. Aber man müsse eben sehen, was dahintersteckt. Mittlerweile versammeln sich die Menschen am Montagabend selbst in kleineren Orten, die Polizei kann nicht überall sein.

In Mosbach war eine solche Veranstaltung per Allgemeinverfügung untersagt worden. Der dortige Oberbürgermeister Michael Jann begründete das damit, dass auch dort die Demonstration nicht angemeldet war und die Teilnehmer sich nicht an Regel gehalten hatten, beispielsweise an die Maskenpflicht. "Da haben wir uns auch schon Gedanken darüber gemacht", sagt Zangl. "Aber es steht und fällt mit der Umsetzung." Der Ordnungsamtsleiter wie auch der stellvertretende Revierleiter weisen darauf hin, dass man genug Kräfte bräuchte, um dieses Verbot auch durchzusetzen. Wären genug Polizisten verfügbar, "wäre es aber definitiv eine Option", sagt Zangl.

In Mosbach war am Montag der Marktplatz abgesperrt worden, zahlreiche Polizisten waren vor Ort. Der Großteil der Demonstranten kam einige Stunden später, als der Marktplatz nicht mehr abgesperrt war. Die Teilnehmer sind gut vernetzt, manche freuen sich, Polizei und Verwaltung auszutricksen. Das Problem sei mit einer Allgemeinverfügung nicht gelöst, sagt Pisot-Schuh.

Wer läuft bei diesen Veranstaltungen mit? Diese Frage wird immer wieder gestellt, auch von jenen, die diesen Demonstrationen kritisch gegenüberstehen. Am vergangenen Montag waren Frauen wie Männer dabei, von jungen Erwachsenen bis zu jenen im Rentenalter, manch kleines Kind saß auf den Schultern. Zangl spricht von "einer bunten Mischung". Einige sind in irgendeiner Form mehr oder weniger stark von den Folgen der Pandemie betroffen.

Ein Mann mittleren Alters teilte im Gespräch mit, dass er großen Wert darauf legt, dass die Veranstaltung friedlich abläuft. Mit dabei waren auch Aktive aus der "Querdenker-Szene" und mehrere Mitglieder der NPD, wie Pisot und Zangl auf Nachfrage mitteilen. Diese und andere Personen kenne man und habe sie im Auge, sagt der stellvertretende Revierleiter. Seiner Einschätzung nach geht von ihnen keine Aggression aus.