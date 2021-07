Von Christiane Barth

Sinsheim. Keine Floskel war es, was da von einem Astronauten auf der Open-Air-Bühne der Klima-Arena gesagt wurde. Immerhin war er an Bord, als das Space-Shuttle "Endeavour" am 11. Februar 2000 von Cape Canaveral ins All startete. Nun erzählte er von den Passagieren im großen Raumschiff Erde. Auch als Gast auf dem Freigelände der Klima-Arena wurde nun ein Teil des Gefühls fassbar, das den Astronauten bei seinem Blick auf den blauen Planeten von ganz weit draußen damals beschlichen haben mag.

181 Mal hat Gerhard Thiele bei seinem Weltraumflug die Erde umkreist. Ziel war, sie zu vermessen. Kognitiv absolut auf der Höhe zu sein, ist für einen Astronauten Grundvoraussetzung. Dass man aber, um sich dem Unbegreiflichen zu nähern, über das Denken hinaus gehen müsse, auch dies war eine seiner Erfahrungen, die der Raumfahrer nun mit den Besuchern des ersten Open-Air-Wochenendes der Klima-Arena teilte. Den emotionalen Zugang "zum eigentlich Unbegreifbaren" ebneten Live-Bilder der Internationalen Raumstation ISS, die bei Dämmerung den Verstand zur Ruhe brachten und das Staunen ermöglichten, sowie die Suiten, die Vibrafon-Soli oder Klavierkonzerte in G-Dur, die beim lauen Sommerabend auf der Wiese andere "Saiten" der Wahrnehmung zum Klingen brachten.

Stimmungsvoll und reich an Eindrücken war das Open-Air der Klima-Arena. Ein Höhepunkt war der Vortrag mit Gerhard Thiele: 181 Mal hat der Astronaut bei seinem Weltraumflug die Erde umkreist. Fotos: Christiane Barth

Das Ensemble "Stardust Sinfonie", das diese "Hommage an den Heimatplaneten" in einen musikalischen Rahmen fasste, begleitete am zweiten Veranstaltungstag die Bildershow mit klassischer Musik. "Wir wollen Musik und Bilder vereinen zu einem Gesamterlebnis", verdeutlicht Dr. Bernd Welz, Vorstandsvorsitzender der Klimastiftung für Bürger, die Idee der ausverkauften Veranstaltung, mit der ein anderer Zugang zum Klimaschutzgedanke geschaffen und auch ein anderes Publikum als sonst angesprochen werden sollte. "Mal was anderes", meint Welz. Diesmal hieß es nicht, durch eine Ausstellung zu schlendern und "überall mal zu drücken". Die Einladung war: "Hört mal schöner Musik zu und schaut euch die Bilder an, denn das wirkt auch", sagt Welz, "das macht schon was mit uns."

Die Atmosphäre, die die Erde umgibt, als verletzliche Hülle. Wie verletzlich, offenbare erst der Blick von außen. "Wir bekommen das Gefühl, dass wir was ganz Tolles haben, dass wir aber auch drauf aufpassen müssen", beschreibt Welz. Dieser Perspektivwechsel, den die Astronauten bei ihrem Flug durchs All einnehmen und der nun auch den Open-Air-Besuchern ermöglicht werden sollte, vermag es wohl besser als ein Buch oder ein Ausstellungsexponat, dem Klimaschutz-Aspekt Bedeutung zu verleihen.

Thiele las Passagen aus seinem Bordtagebuch. "Erst aus der Distanz wird die Schönheit des Bildes als Ganzes möglich", beschreibt er den Effekt, der sich an diesem Abend schmeichelnd durch die Hintertür auch den Gästen offenbaren sollte: "Es ist der Blick auf die Erde als Ganzes, der uns mit Bewunderung und Ehrfurcht erfüllt."

Und wie sieht die Erde aus, von einem Raumschiff aus betrachtet, das um den Saturn kreist? "Ein wirklich nur schmaler, kleiner, hellblauer Lichtpunkt", verdeutlicht Thiele. "Er schwebt durch das All und wir alle sind Passiere des Raumschiffs Erde und damit Raumfahrer."

Der Flug in den Weltraum habe für ihn zu einer eigentümlichen Umkehrung geführt: "Von der Erde aus ist es der Sternenhimmel, der uns mit Bewunderung und Ehrfurcht erfüllt. Für den Raumfahrer, der unter den Sternen seine Bahn zieht, ist der Blick auf den blauen Planeten einer der faszinierendsten und bewegendsten Augenblicke." Was er gefühlt habe beim Anblick der Erde, werde er oft gefragt: "Worte werden dieser Erfahrung nicht gerecht." Die Aussage gibt auch den Veranstaltern Recht, die nun emotionale Eindrücke sprechen lassen wollten.

Auch der Kinoabend am Vortag war mit rund 150 Gästen gut besucht, und der Familiennachmittag am Sonntag war bereits im Vorfeld ausverkauft, allerdings sorgten ein Gewitter und heftiger Regen für Unterbrechungen.