Sinsheim. (cba) Sie hatte noch einmal Glück: Die Wasserschildkröte ist der städtischen Mähmaschine knapp entkommen. Gefunden wurde sie in Hilsbach, in der Straße "Am Kreuzäcker". Dort haben sie städtische Bauhofmitarbeiter während der Mäharbeiten gefunden. Bernd Rittlinger und Sven Obst haben das Tier entdeckt, und ins Tierheim gebracht. Dort wurde sie von der Leiterin Gabriele Strobel-Maus sowie von Maike Thyien in Obhut genommen. Sie haben also alles richtig gemacht. Dennoch ist der Fund einer Wasserschildkröte eine nicht ganz unproblematische Angelegenheit.

"Wasserschildkröten dürfen wir nicht weitervermitteln. Dies schreibt das Regierungspräsidium Karlsruhe vor", teilt Strobel-Maus mit. "Die Tiere gefährden unsere einheimischen Arten." Hinzu kommt: Die meisten Tierheime sind nicht auf die Pflege von Reptilien eingestellt. Ideale Bedingungen für diese gepanzerten Tiere herrschen auch in der Sinsheimer Einrichtung nicht, ein Teich etwa ist nicht vorhanden. Schildkröten passen sich aber ihrer Umwelt an, erklärt Strobel-Maus. "Wenn sie viel Platz in ihrer Umgebung haben, wachsen sie gut. Falls nicht, ist das Wachstum gebremst." Reptilien stehen unter strengem Schutz. Doch sie können auch problematisch werden.

Die Rotwangenschildkröte, jene Gattung, zu der das jetzt abgegebene Tier höchstwahrscheinlich zählt, kann das Ökosystem der heimischen Tierarten irritieren, erklärt auch Jürgen Ebert, aktiver Tierschützer und Vorsitzender des Bunds für Vogelschutz Kraichgau. Die aus Nordamerika stammende Tierart, die im Mississippi genauso zu finden ist wie in Gewässern hierzulande, ist eigentlich kein typisches Haustier. "Sie ist problematisch, weil sie nicht zu unseren endemischen, also heimischen Arten gehört, und weil sie unsere Tiere regelrecht räubert", erläutert Ebert.

"Jede Art hat in ihrer ökologischen Nische ihre Aufgabe, und wenn nun mehr und mehr Arten ins Gebiet drängen, die regelrecht invasiv werden, können diese die anderen verdrängen und gefährden so das ökologische Gleichgewicht." Die Rotwangenschildkröte kapere Weichtiere und teilweise sogar Amphibien, um sich zu ernähren. Kritisch sei dies auch deshalb, weil die heimischen Amphibien bereits ohnehin bedroht seien und mit Krankheiten, wie etwa tödlichem Pilzbefall, zu kämpfen hätten. Zudem verbreite die Rotwangenschildkröte mitunter Krankheiten, "gegen die sich unsere heimischen Tiere gar nicht wehren können".

Der Handel mit Rotwangenschildkröten, die überdies mehrere Jahrzehnte alt werden können, ist stark eingeschränkt. Hinzu kommen die Fälle, wenn die Besitzer eines solchen Tieres dessen überdrüssig werden, weil es sich doch als pflegeintensiver entpuppt als zunächst erwartet, und dieses dann aussetzen. Und das komme häufig vor. "Aber das ist der falsche Weg", betont Ebert. Oft büxen die Tiere auch aus, wenn die Teiche nicht ausreichend mit einer Umzäunung gesichert sind.

Jürgen Ebert spricht auch von einer juristischen Grauzone. Wer eine Rotwangenschildkröte aufgefunden hat, sollte sich an den Zoohandel oder gleich an den Zoo wenden. Weitere Anlaufstelle ist auch das Regierungspräsidium Karlsruhe. Die Naturschutzbehörde kann den Finder aufklären, wohin er sich mit seinem Schützling zu wenden hat.