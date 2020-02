Von Tim Kegel und Julian Buchner

Sinsheim. Das Stau-Chaos rund um Sinsheim, das beim ersten Heimspiel der TSG Hoffenheim nach der Sperrung der Neulandstraße befürchtet worden war, ist am Samstag ausgeblieben. Zwar kam während des An- und Abreiseverkehrs zu Stauungen im weiteren Umfeld des Stadions, den Zu- und Ableitungen zur Autobahn A6 sowie in Teilen der Sinsheimer Innenstadt, darunter der Friedrich-, Dührener- und Muthstraße. Einen von Skeptikern befürchteten Kollaps gab es aber nicht; auch nicht auf der neu eingerichteten Umfahrungsstrecke zwischen Friedrich-, Schwarzwald-, Steinberg- und Strombergstraße, über die mehrfach berichtet wurde.

Knifflige Situationen, wie dieser Überlängen-Lkw, wurden von Beamten vor Ort entschärft. Foto: Julian Buchner

Dies mag an den frühzeitigen Empfehlungen von Polizei und Verkehrsbehörden gelegen haben. In einer groß angelegten Medienoffensive hatte man den Verzicht aufs Auto angeraten und die Nutzung von Bussen und Bahnen empfohlen. Tatsächlich war der Anreiseverkehr schon am späten Vormittag im Geschehen durchaus spürbar. Bushaltestellen waren bevölkert, die Bahnen stark frequentiert. "Die Empfehlung gilt weiterhin", sagte Polizeisprecher Norbert Schätzle am Sonntagnachmittag auf Nachfrage.

Denn: Der VfL Wolfsburg ist nicht Bayern München. Zum Spiel am Samstag waren nur rund 400 Wolfsburger angereist. Die Mannschaft aus der Autostadt genießt in der Region längst nicht den Rückhalt, wie ihn beispielsweise die Bayern haben. So sahen am Ende rund 22.000 Zuschauer das Spiel in der "PreZero"-Arena, die rund 30.000 Plätze hat. Die Situation war auch den Parkdecks im Bereich Neuland sowie im Umfeld des Stadions anzumerken: Deren Auslastung lag nach Schätzles Einschätzung bei 50 bis 60 Prozent.

Nicht ganz so flüssig wie am Mittag bei der Anreise lief es dann am frühen Abend bei der Abreise. Hier kam es zu Staus vom Stadion über die Neulandstraße und weiter über die Straße "In der Au" bis nach Steinsfurt. Auch in Richtung Innenstadt über die Schwarzwaldstraße und weiter über die Umleitungsstrecke zur Jahnstraße sowie Dührener Straße in Richtung Autobahn mussten die Fans viel Geduld mitbringen.

Die viel befürchtete "Feuertaufe" – sie war eher ein Testlauf: Polizei und Verkehrsbehörden hätten Gelegenheit gehabt, "Erkenntnisse zu gewinnen und für künftig auszuwerten". Man habe "einige neuralgische Punkte identifiziert", und die Strategie vor Ort angepasst; als Beispiel nennt Schätzle, der selbst an mehreren Stellen in Sinsheim sowie zu einer Lagebesprechung im Stadion vor Ort war, den Abreiseverkehr durch Teile der Innenstadt. Polizeibeamte regelten den von der Friedrichstraße kommenden Linksabbiegerverkehr in die Muthstraße teils von Hand. Vor der Abbiegung stehende Linksabbieger hatten Rückstau fast bis bis zum Kreisverkehr an der Dietmar-Hopp-Straße erzeugt.

Als Beamte auf Motorrädern vor Ort waren, löste sich der Knoten relativ schnell: "Kleine Ursache, große Wirkung", sagt Schätzle. Eine Erkenntnis von Samstag sei es, "den Knoten Muthstraße schnell frei zu kriegen". Geteilt sind die Meinungen zur Bedarfsampel auf der Bundesstraße 45 bei Hoffenheim. Linksabbieger auf die B 45 waren angetan; Kritiker bemängelten lange Rotphasen.