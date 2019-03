Von Tim Kegel

Sinsheim. Längere Öffnungszeiten, mehr Service - vielleicht sogar ein anderer Name? Die neue Stadtbibliothek, die bis Anfang 2020 in die sanierte Dr.-Sieber-Halle einziehen wird, hat erneut den Gemeinderat beschäftigt. Markanteste Veränderung: Die von manchem Nutzer als lästig empfundene Schließung zur Mittagszeit fällt komplett weg, wie Daniela Kemmet, Leiterin der Bücherei, jetzt schilderte.

Geöffnet ist die Stadtbibliothek ab dem 1. Januar 2020 weiterhin an fünf Wochentagen; am Montag bleibt sie geschlossen, dies sei für "interne Abläufe wichtig", sagt Kemmet, schließlich wolle man mittelfristig noch stärker als Veranstalter kultureller Ereignisse und Partner städtischer Schulen und Kindergärten auftreten. Die Anzahl der Wochenstunden steigt von derzeit 23 auf 30 Stunden; hierzu bekommt das Büchereiteam personelle Verstärkung: Momentan ist eine Fachkraft für Medien- und Informationsdienste mit einer halben Arbeitsstelle geplant; rund 29.000 Euro mehr wird das zusätzliche Personal die Stadt pro Jahr kosten.

Die künftigen Öffnungszeiten sind Dienstag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 17 Uhr; am Donnerstag von 14 bis 19 Uhr; am Samstag von 9 bis 13 Uhr. Bislang war die Bücherei an drei Wochentagen während der Mittagspausenzeit zwischen 13 und 14 Uhr geschlossen. Während der Öffnungsstunden sind je nach Kundenaufkommen drei bis vier Personen für die Kundenbetreuung in den Räumen der Bibliothek eingeplant.

Die Nutzungsgebühren werden teurer: Der Preis einer Erwachsenen-Jahreskarte steigt von derzeit zwölf auf 18 Euro, die Ermäßigung von sechs auf neun Euro, die Partnerkarte von 18 auf 27 Euro. Der Preis für die "Metropol"-Verbundkarte bleibt bei 24 Euro; die Einzelausleihgebühr steigt von zwei auf drei Euro. Unverändert bleiben die Gebühren bei verspäteter Rückgabe von einem Euro pro Medium und Woche sowie die zehn Euro Bearbeitungsgebühr nach Überschreitung der Leihfrist um fünf Wochen. Die restlichen Posten wie etwa Kopien und Fernleihe bleiben unverändert oder erfahren allenfalls marginale Änderungen.

Dass mit dem Umzug in neue Räume auch die Besuchs- und Ausleihzahlen "deutlich steigen" dürften, hiervon sei auszugehen, heißt es im Rathaus. Andere Bibliotheken hätten diese Erfahrungen im Zuge von Modernisierungen bereits gemacht. In Sinsheim sind unter anderem ein Lesegarten sowie Lese-, Studien- und Arbeitsräume geplant, die kürzlich im Hauptausschuss des Gemeinderats erläutert wurden. Der Medienbestand bleibt auch künftig bei rund 40.000 Büchern und anderen Medien.

Ein neuer Name für die Stadtbibliothek - der Ruf hiernach wurde am Rand der Sitzung in den Reihen der Aktiv-für-Sinsheim-Räte laut. Annerose Hassert und Alexander Hertel hielten eine Neubenennung - ähnlich der Taufe der früheren Stadthalle nach Alt-Oberbürgermeister Dr. Horst Sieber - nach dem Umzug für überlegenswert. SPD-Rat Helmut Göschel bat lediglich darum, "Anglizismen zu vermeiden". "Ganz weit weg" ist eine Umbenennung der Bibliothek für Oberbürgermeister Jörg Albrecht, wie dieser am Montag auf RNZ-Nachfrage eingeräumt hat.

Albrecht hält es "im Moment für besser, sich erst mal um die ,Hardware’ zu kümmern". Der Umzug der Stadtbücherei vom derzeitigen Sitz in der Werderstraße in die Dr.-Sieber-Halle sei sehr aufwendig. "Wenn das alles erledigt ist", sagt Albrecht, "können wir uns gern noch mal über den Namen unterhalten".