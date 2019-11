Die Weihnachtsbeleuchtung aus dem Jahr 2003 wurde gestern in der Bahnhofstraße installiert. Technik und Design gelten als altmodisch, der Stromverbrauch sei hoch. Kommende Weihnachten könnten neue Elemente leuchten. Foto: Christian Beck

Sinsheim. (cbe) Glitzerfäden an den Stadteingängen, dazu Leuchtkugeln an den Laternen: Über diese Varianten der Weihnachtsbeleuchtung hatte der Kernstadt-Ausschuss des Gemeinderats im Sommer diskutiert. Denn die Weihnachtsbeleuchtung ist in die Jahre gekommen – laut Amtsleiterin Sandra Brucker verbrauchen die „Kometen“, die im Jahr 2003 angeschafft wurden, viel Energie, stellen laut Baudezernent Tobias Schutz die Bauhof-Elektriker jedes Jahr vor Herausforderungen und gelten mittlerweile als altmodisch.

Doch nun werden sie momentan wieder aufgehängt. Denn laut Brucker wünschten sich Mitglieder des Ausschusses Vergleichsangebote für eine neue Beleuchtung. Diese hätten die Firmen erst nach der Sommerpause geschickt, deshalb sei die Zeit zum Bestellen zu knapp gewesen. Zwei der neuen Leuchtkugeln sollen nun in der Innenstadt aufgehängt werden, um zu sehen, ob diese gut wirken.

Ansonsten könnten auch andere Leuchtelemente bestellt werden. Rund 90.000 Euro sollen diese kosten. Dieser Betrag sowie weitere 30.000 Euro sind für bauliche Voraussetzungen im aktuellen Haushaltsentwurf eingeplant. 20.000 Euro will das Wirtschaftsforum übernehmen.