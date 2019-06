Von Tim Kegel

Sinsheim. "Kritische Masse" auf dem Weg durch die Stadt: Aufmerksamkeit schaffen für die Fahrradfahrer und deren Belange in Sinsheim - mit diesem Ziel war in diesen Tagen eine Gruppe Radler unterwegs, die zu einem so genanten "Critical Mass Event" aufgerufen hatte. Ähnliche Treffen sind für die Zukunft geplant.

"Ritzel statt Rußpartikel" - mit diesem Spruch macht der Stuttgarter Ableger von "Critical Mass" auf sich aufmerksam; die Zusammenkünfte haben ihren Ursprung im Jahr 1992 in San Francisco. In der Landeshauptstadt beteiligen sich inzwischen hunderte Radfahrer an dem Treffen, Großstädte bringen es auf viele tausend. Etwa zehn waren es in Sinsheim, überwiegend Mitglieder des Grünen-Stadtverbands.

Sinsheim, sagen sie, sei keine fahrradfreundliche Stadt. "Planungen orientieren sich am Autofahrer", sagt Jörg Fürstenberger. Dies könne man am geplanten Stadthallen-Parkhaus sehen, in dessen direktem Umfeld es "schon jetzt rund 1000 Parkplätze" gebe. Fürstenbergers Frau Anja, kürzlich in den Gemeinderat gewählt, spricht von Radwegen, die "aus dem Nichts" auftauchten, etwa auf einem schmalen Stück in der Neulandstraße. Am neu sanierten Ilvesbach-Weg am Freibad habe man die Gelegenheit verpasst, ihn radlerfreundlich zu gestalten: Der Fußgängerweg dort sei zu schmal, etwa wenn sich Radler oder Fußgänger entgegen kommen. Letztlich bleibe "für Zweiräder nur die Pkw-Spur übrig". An vielen Stellen in der Stadt fehlten rote Markierungen von Radwegen auf dem Asphalt. Anderswo seien diese mit den Jahren verschwunden, etwa "im Bereich des Kaufland-Markts in der Dührener Straße".

Andere Teilnehmer der ersten Sinsheimer "Critical Mass" bemängeln die Kenntlichmachung innerstädtischer Rad- und Radabbiegespuren auch aus Sorge um ihre Kinder: "Man sollte sie alleine mit dem Rad in die Stadtbibliothek fahren lassen können", wünscht sich Steffen Moberg. In der Dauerkritik steht auch die Querung der Straße "In der Au" in Steinsfurt, vom Wiesentalradweg kommend. Hier stehe man als Radler oder Fußgänger oft minutenlang, sagt Anja Fürstenberger. Oft helfe nur "frech sein und laufen".

Ulla Becker, seit Jahren in der Lokalen Agenda Radwegenetz aktiv, hat erlebt, dass die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur für Radfahrer oft aus komplexen rechtlichen Gründen und verschiedenen Zuständigkeiten von Stadt, Kreis, Land und Bund scheitert. Das Radwegenetz, das die Agendagruppe im Namen trägt, habe auch deswegen große Lücken, schildert sie.

Verbesserungen für Radfahrer in Sinsheim sind aber kein ausschließlich grünes Thema: Regelmäßig werden aus allen Fraktionen im Gemeinderat Rad-Themen eingebracht und diskutiert, zuletzt fanden sich einige davon in einem gemeinsamen Antrag der Fraktionen, welcher der RNZ zugespielt wurde, der aber nach jüngsten Informationen noch nicht im Rathaus vorliegt. Ständige Verfechter einer radfahrerfreundlichen Kommune sind unter anderem Freie-Wähler-Fraktionschef Harald Gmelin und Aktiven-Sprecher Alexander Hertel, beide waren bei der "Critical Mass" nicht dabei. Mehrfach hatte Gmelin in Sitzungen scherzhaft gefordert, die Verwaltung möge doch eigenmächtig Radspuren und Zebrastreifen anbringen, flapsig von "hinmalen" war damals die Rede.

Dass Rad-Themen Zeitgeist sind, spürt Ordnungsamtsleiter Werner Schleifer. Der RNZ sagte er, dass er das Radfahren für "das große Thema des künftigen Gremiums" im Gemeinderat erachtet. Die "Critical Mass" - in Sinsheim noch von überschaubarer Größe - fällt als Massenveranstaltung theoretisch in Schleifers Ressort; allerdings habe das Ordnungsamt von der ersten Fahrt erst am Veranstaltungstag erfahren. Im Moment kann allerdings keiner sagen, welche Dimension die im Internet verbreitete Zusammenkunft künftig annimmt.

Kämen mehr als 15 Radfahrer, dürften diese jedoch laut Straßenverkehrsordnung einen geschlossenen Verband bilden, für den die Verkehrsregeln eines einzelnen Fahrzeugs gelten. Ähnlich wie bei einem Sattelzug der Fall, dürfte die Gruppe in einem Zug über eine Ampel-Kreuzung fahren, wenn diese zwischenzeitlich auf Rot umschaltet. Zudem gilt keine Radwegbenutzungspflicht und sie dürfen auf der Fahrbahn zu zweit nebeneinander fahren. Regelungen, die sich Teilnehmer oft zunutze machen, um ihr politisches Anliegen zu unterstreichen.

Die Zukunft wird zeigen, ob ähnliche Pulks in Sinsheim zustandekommen. Weitere Fahrten sind geplant, angedacht sind sie an Freitagnachmittagen. Man stehe inzwischen in Kontakt, sagt Schleifer: "Wir sind diesbezüglich sehr offen."