Sinsheim. (abc) Drei Jahre lang musste der Segelflieger-Nachwuchs warten, bis vom 6. bis einschließlich 15. August wieder das traditionelle Jugendlager des Baden-Württembergischen Luftfahrtverbandes auf dem Gelände des Flugsportrings Kraichgau im Wiesental stattfinden konnte. 2019 gab es hier kein Jugendlager, letztes Jahr hatte man es aus Angst vor Ansteckungen mit dem Sars-CoV 2-Virus abgesagt.

Es waren schon deutlich mehr Jugendliche am Start. Trotzdem war die Freude bei den insgesamt 16 weiblichen und männlichen Teilnehmern deutlich spürbar, nun endlich wieder im wegen seiner oft nur schwachen Aufwinde berühmt-berüchtigten "Kriechgau" ihre Segelflugkenntnisse zu verbessern. Angereist waren sie aus ganz Baden-Württemberg – genauer gesagt vom FSC Pforzheim und Straubenhardt, der Fliegergruppe Bad Saulgau, der LSG Ravensburg, dem LSV Biberach, der Fliegergruppe Kornwestheim, dem Flugsportverein Unteriesingen, der Fliegergruppe Geislingen, der LGH Hotzenwald, dem LSV Weinheim, dem LSC Friedrichshafen und der Fliegergruppe Hülben.

"Wir haben eigentlich immer Teilnehmer aus ganz Baden-Württemberg hier", unterstrich der Vorsitzende des Flugsportrings, Benjamin Bauer, den Bekanntheitsgrad der Traditionsveranstaltung, die es seit fast 50 Jahren gibt.

Die aktuelle Auflage lief jedoch etwas anders ab als die vorherigen: "Die Teilnehmerzahlen sind etwas niedriger", sagte Bauer, denn noch immer habe man – trotz der durchweg jungen Teilnehmerschar und trotz der zum Großteil in der Weite unter freiem Himmel stattfindenden Veranstaltung – Corona-Auflagen einhalten müssen. Der Lagerleiter bedauerte, dass man etlichen Interessenten absagen musste – auch einer Parallelveranstaltung auf dem Sportflugplatz Berneck auf der Schwäbischen Alb ging es nicht anders.

Auch die Übernachtungsmöglichkeiten der Teilnehmer waren dem Hygienekonzept unterworfen: Schliefen die Jugendlichen früher gemeinsam im Hangar, musste nun jeder in einem separaten Igluzelt nächtigen. Doch offenbar hatte dies auch etwas Positives: "Das werden wir jetzt wahrscheinlich immer so übernehmen", sagte der Lagerleiter.

"Schön, dass auch in so verrückten Zeiten noch Ferienprogramme stattfinden", gewann Stadtrat und Oberbürgermeister-Stellvertreter Klaus Gaude der Lage ihr Gutes ab. Trotz-Corona-Regeln konnten die Teilnehmer des Jugendlagers als Gruppe ins Freibad gehen und die sanitären Anlagen des Sportparks Sinsheim nutzen. Auch sonst gab es Abwechslung: "Die ersten beiden Tage waren verregnet, aber wir haben vom Technik-Museum Sinsheim Freikarten bekommen", freute sich der Lagerleiter. Und obwohl das Wetter nicht gut genug zum permanenten Fliegen war, wurden die Segelflugzeuge immer dann aus dem Hangar geschoben, wenn sich kurzfristig Gelegenheit zur Platzrunde ergab.

Die durfte auch Klaus Gaude hinter sich bringen und wurde dafür in einem Doppelsitzer per Seilwinde in die Luft gezogen. "An einem Tag war sie kaputt, aber wir haben sie letztendlich doch wieder funktionsfähig bekommen", sagte der Lagerleiter.

"Es macht einfach Spaß, auf einem anderen Flugplatz zu fliegen", schilderte ein Teilnehmer. "In den Ferien kriegt man mehr Zeit rum. Man will ja nicht den ganzen Tag zu Hause hocken nach dem langen Homeschooling", sagte eine Teilnehmerin.