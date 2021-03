Per Schnelltest wurden die Corona-Infektionen bei der Lebenshilfe entdeckt. 19 Personen sind Stand Mittwochnachmittag betroffen. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Sinsheim. (cbe) "Wir hatten es fast geschafft", erklärt Roland Bauer am Mittwochnachmittag verärgert. Der Geschäftsführer der Lebenshilfe meint damit, dass es rund ein Jahr lang keinen Corona-Fall in der Lebenshilfe und der Kraichgau-Werkstatt gegeben hat. Und nächste Woche Montag kommt ein mobiles Team, um Bewohner und Mitarbeiter zu impfen. Doch kurz vorher wurden nun 19 Bewohner positiv getestet. Bei ihnen wurde die ansteckendere britische Mutation des Corona-Virus festgestellt.

Die gute Nachricht: Die meisten haben keine Symptome. Drei Personen fühlen sich laut Bauer nicht gut, verspüren Grippe-Symptome. Entdeckt wurden die Infektionen mit Hilfe von Schnelltests. Am Montag sei das Gesundheitsamt vor Ort gewesen und habe PCR-Tests genommen, an diesem Donnerstag sollen Tests in der Werkstatt erfolgen.

Nun stehen mehrere Einrichtungen unter Quarantäne. Und die positiv Getesteten sind in einer extra geschaffenen Isolierstation untergebracht worden. 38 Personen leben im Wohnheim, zwölf in einer Außenwohngruppe, 22 werden ambulant betreut. Von diesen 72 arbeiten etwa 60 in der Kraichgau-Werkstatt.

Dort sei mit großem Aufwand darauf geachtet worden, dass die Menschen mit Behinderung die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten, berichtet Bauer. Wo und wie es nun dazu kam, dass sich Menschen angesteckt haben, sei schwer nachzuvollziehen. Und Bauer betont: "Da kann niemand schuld sein."

Von zwölf Arbeitsgruppen der Kraichgau-Werkstatt sind sechs dort weiterhin tätig. Manche Angehörige würden dies im Hinblick auf das Ansteckungsrisiko kritisch sehen, berichtet Bauer. Diesen Ärger könne er verstehen. "Doch wir haben Schließungsverbot in der Werkstatt", erklärt er. Es gebe eine Versorgungsverpflichtung für Menschen mit Behinderung. Jene, die nicht krank sind und keinen Urlaub nehmen, müssen also auch jetzt in der Kraichgau-Werkstatt arbeiten. "Ich würde es begrüßen, wenn die Menschen ein Wahlrecht hätten und zu Hause bleiben könnten", sagt Bauer dazu.

Der Ausbruch in der Lebenshilfe ist insoweit besonders, da viele Bewohner zur Risikogruppe gehören: Manche sind älter, viele haben Vorerkrankungen. Einige haben beispielsweise Trisomie 21, ein Gen-Defekt, der häufig mit einem Herzfehler einhergeht. Zudem suchen manche Menschen mit Behinderung vermehrt körperliche Nähe und es leuchtet ihnen nicht ein, dass dies nun vermieden werden sollte: "Manche verstehen nicht, was Quarantäne ist", berichtet Bauer. Ein paar Bewohner blieben nicht im Wohnbereich und tolerierten zudem keinen Mund-Nasen-Schutz. Zum Teil bräuchten sie dann eine Eins-zu-eins-Betreuung. Und in zwei Fällen habe man sich dazu entschieden, dass die Bewohner vorübergehend wieder zu ihren Angehörigen ziehen.

Was die Impfung anbelangt, erzählt Bauer, dass seine Einrichtung seit Wochen dafür kämpft, dass ein mobiles Impfteam vor Ort kommt. Denn das sei ursprünglich nicht vorgesehen gewesen. Doch Menschen mit einer geistigen Behinderung könnten nicht selbst bei der Hotline anrufen, um einen Impftermin zu vereinbaren. Und das Personal könnte das auch nicht für jeden einzelnen Bewohner tun. Nun konnte ein Vor-Ort-Termin vereinbart werden. Geimpft werden nun allerdings nur jene, die bis dahin Corona-negativ sind.