Sinsheim. (zg/tk) "Neu betreut" würden laut dem Geldinstitut die Kunden der Commerzbank-Filiale in der Sinsheimer Innenstadt. Das bedeutet: vor Ort überhaupt nicht mehr. Wie die Bank am Freitag in einem Schreiben bekannt gab, schließt die Niederlassung gegenüber des Alten Rathauses in der Hauptstraße zum 2. November endgültig. Stattdessen wolle man telefonische Beratung, Online-Banking und eine Handy-App ausbauen.

Eine Bargeldversorgung in Sinsheim sei "dennoch gewährleistet", heißt es weiter. Die Betreuung der Commerzbank-Kunden der Filiale Sinsheim wird neu aufgestellt; sie seien über die Schließung informiert worden. Insgesamt will die Bank laut Medienberichten 340 ihrer 790 Filialen schließen, 240 in diesem Jahr. Dicht gemacht wird nun auch die Mosbacher Zweigstelle.

Geplant sei eine Neuausrichtung unter dem Motto "digital und persönlich", man betrachte sich auch weiter als "Beratungsbank" und wolle ein sicheres und schnelles Digitalangebot und das persönliche Gespräch miteinander verbinden. Letzteres betrachte man als "nach wie vor die Grundlage" der eigenen Kundenbetreuung. Die Filiale sei "dabei nicht mehr die einzige Möglichkeit", wird Sascha Nock, Marktbereichsleiter der Filiale in Sinsheim zitiert. Die telefonische Beratung "zu allen Finanzthemen" wolle man erweitern. Auf diesem Weg wolle man auch Kunden bei der Nutzung digitaler Anwendungen unterstützen.

Die Schließung in Sinsheim betreffe auch eine "Selbstbedienungszone", das heißt: die Geldautomaten. Zur Versorgung mit Bargeld verweist die Bank darauf, die im Verbund "Cash-Group" mit Deutscher-, Hypo-Vereins- und Postbank organisierten Automaten kostenlos zu nutzen. Auch wird von der Bank angemerkt, "dass kostenlose Barauszahlungen auch im Rahmen eines Einkaufs im Einzelhandel und bei Tankstellen möglich" sei. Erhalten bleiben in der Region die Filialen in Heidelberg, Heilbronn und Waldorf.