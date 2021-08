Großeinsatz am Freibad: Weil die Gefahr eines Chlorgasunfalls im Raum stand, rückte die Feuerwehr am Freitagmorgen mit einem Großaufgebot an. Grund war ein Leck in einer Flasche eines Chlorgemischs. Die Schutzanzüge der Helfer wurden noch vor Ort dekontaminiert. Fotos: Julian Buchner

Von J. Buchner und T. Kegel

Sinsheim. Gespenstische Szenen am Freitagmorgen am Rand des Wiesentals: Sirenengeheul, Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, Polizei und Krankenwagen schießen in Richtung Oststadt. Männer in gelben Schutzanzügen durchkämmen das Freibadgelände. "Hilfeleistung groß, Gefahrgutunfall" – wenn ein solcher Satz aus der Integrierten Leitstelle kommt, wird nahezu das volle Programm aufgefahren.

Grund für den Aufruhr gegen 8.50 Uhr war eine undichte Chlorflasche in den technischen Anlagen des städtischen Freibads. Kurz vor der Öffnung der Einrichtung hatten Mitarbeiter den Notruf gewählt, nachdem eine Warnanlage in einem Lagerraum für chemische Substanzen angeschlagen hatte. Wie ein Feuerwehrsprecher vor Ort mitteilte, war das Chlor an einer undichten Stelle an der Flasche ausgetreten. Mit Vollschutz-Overalls bekleidet, drangen Feuerwehrleute in den Raum vor und tauschten die Flaschen. Nach ihrem Einsatz wurden die Anzüge noch am Mann mit Wasser abgebraust und dekontaminiert.

Großeinsatz am Freibad: Weil die Gefahr eines Chlorgasunfalls im Raum stand, rückte die Feuerwehr am Freitagmorgen mit einem Großaufgebot an. Grund war ein Leck in einer Flasche eines Chlorgemischs. Die Schutzanzüge der Helfer wurden noch vor Ort dekontaminiert. Fotos: Julian Buchner

Chlor ist dafür bekannt, mit einer Vielzahl von Stoffen – darunter auch Wasser – zu reagieren und Chlorgas zu bilden, das zu schweren Atemwegsreizungen, Verätzungen und Vergiftungen führen kann. Wegen der hohen Reaktionsfreudigkeit, auch bei den in Freibädern verwendeten Chlor-Gemische, nimmt man Meldungen diesbezüglich bei Rettungsdiensten sehr ernst: Allein die Sinsheimer Feuerwehr war am Freitag mit sechs Fahrzeugen zum Freibad ausgerückt, sämtliche Polizeistreifen im Bereich der Kernstadt waren ebenfalls vor Ort. Mehrere Schaulustige – unter ihnen auch der erste Badegast vom Freitagmorgen – beobachteten den Einsatz aus einigen Metern Sicherheitsabstand hinter rot-weißem Absperrband.

Kurze Zeit später konnte bei Messungen keine erhöhte Chlor-Konzentration mehr nachgewiesen werden. Eine Stunde später konnte auch der Badbetrieb aufgenommen werden. Verletzt wurde niemand.

Update: Freitag, 20. August 2021, 18.58 Uhr

Sinsheim. (jubu) Eine undichte Chlorflasche sorgte am Freitagmorgen für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei beim Freibad. Kurz vor Öffnung des Bades hatten Mitarbeiter gegen 8.50 Uhr den Notruf gewählt, nachdem die Warnanlage in einem Lagerraum für die chemischen Substanzen angeschlagen hatte.

Wie ein Feuerwehrsprecher vor Ort mitteilte, trat das Chlor an einer undichten Stelle aus einer Flasche aus. Die Wehrleute gingen unter Vollschutz-Anzügen in den Raum vor und tauschten die Flaschen - nach kurzer Zeit war dort keine erhöhte Konzentration mehr zu messen. Der Badbetrieb konnte nach einer Stunde aufgenommen werden. Verletzt wurde niemand.