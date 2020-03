Für Cathleen Wagner war es der erste Auftritt vor so großem Publikum. Kein Wunder also, dass sie ein wenig nervös war. Foto: Sat 1/ André Kowalski

Sinsheim. (tk) Glaubt man der Jury der Sat 1-Casting-Sendung "The Voice of Germany Kids", dann kann sich die 15-jährige Cathleen Wagner aus Sinsheim nun zu den "ganz großen Stimmen" zählen. Denn nur diese wären zugelassen beim vierten Teil der "Blind Auditions", welche der Sender am kommenden Sonntag, 15. März, um 20.15 Uhr ausstrahlt. Cathleen ist dabei. Die Schülerin des Wilhelmi-Gymnasiums konnte bei der Folge am vergangenen Sonntag erneut überzeugen – mit "Why so serious", einem Song ihres großen Idols Alice Merton. Nach ihrem Auftritt performte Cathleen dann noch einen eigenen Song, zur Begeisterung ihrer Coaches.

Zur Belohnung gab es für die Klavier- und Cello-Spielerin, die zu Hause längst auch eigene Lieder schreibt, zwei der heiß ersehnten "Buzzer" von Lena Meyer-Landrut und Max Giesinger.

Update: Montag, 9. März 2020, 19.30 Uhr

Wie Cathleen Wagner doch noch zu "Voice of Germany Kids" kam

Sinsheim. (jou) So ganz von ihrem Talent war Cathleen Wagner nicht überzeugt – Freunde und Familie aber schon. Im Endeffekt hat sie es auch ein bisschen ihrer Schwester zu verdanken, dass sie nun am Sonntag ab 20.15 Uhr bei der Castingsendung "The Voice of Germany Kids" bei Sat 1 zu sehen ist, denn diese hat Cathleen angemeldet. "Ich konnte nichts verlieren", erzählt die 15-Jährige. Es sei ihre letzte Chance gewesen, bei dem Fernsehformat mitzumachen, denn ein Jahr später wäre sie zu alt gewesen. Also hat sie ein Bewerbungsvideo aufgenommen, auf dem sie sich vorstellt und natürlich auch singt. Das war im Mai vergangenen Jahres. Heute, zehn Monate, später, kann sie von sich behaupten, dass ihr Talent deutlich größer ist als das vieler anderer Kinder und Teenager.

Die Verantwortlichen der Sendung sahen das genauso und haben Cathleen zum Vorsingen nach Stuttgart eingeladen. Dort hat sie dann vor einer Jury aus Gesangslehrern und Produzenten zusammen mit vier weiteren Kindern ihr Können gezeigt.

Danach hieß es warten – und zwar ganz schön lange. Erst nach acht Wochen hat Cathleen erfahren, ob sie eine der wenigen ist, die eine Runde weitergekommen sind und sich in Berlin noch einmal beweisen dürfen. "Ich habe irgendwann die Hoffnung aufgegeben", sagt die Gymnasiastin. Daher war die Überraschung umso größer, als ihre Eltern ihr mitteilten, dass sie es geschafft hat. "Ich war sehr glücklich." Sie habe aber auch Angst gehabt, weil es immer weniger Kinder wurden, die weitergekommen sind. Viele ihrer Freunde, die sie in Stuttgart kennengelernt hat, haben es nicht bis nach Berlin geschafft. Es sei eine Erleichterung gewesen, als sie erfuhr, dass sie weiter sei.

In Berlin wurde dann final entschieden, wer bei den Fernsehaufnahmen mitmachen darf und vor den sogenannten "Coaches" singt. Diese Jury besteht aus der Sängerin Lena Meyer-Landrut, den beiden Sängern Sasha und Max Giesinger sowie der Band "Deine Freunde". Dafür musste Cathleen drei verschiedene Lieder vorbereiten; das hat sie aber erst eine Woche zuvor erfahren. Sie hat sich dann unter anderem für "Why so serious" von Alice Merton entschieden. Wenn sie von der Sängerin erzählt, kommt sie ein wenig ins Schwärmen. Man merkt, dass sie ein großer Fan ist. Sie möge die Stimme der in Kanada aufgewachsenen Sängerin sehr, erzählt Cathleen.

Aber nicht nur Singen stand in Berlin auf dem Programm. Sie musste zum Beispiel auch Interviews geben. Und dann hieß es wieder mehrere Wochen warten. Ende Oktober fiel dann die Entscheidung, dass sie bei den Aufzeichnungen dabei ist. Aufgeregt sei sie gewesen, denn Cathleen hat noch nie vor so großem Publikum gesungen. Vor allem die vier umgedrehten Stühle der Jury hätten sie "voll nervös" gemacht. Diese drehen sich nur um, wenn einer oder mehrere der "Coaches" den Gesang von Cathleen gut finden.

Dass Cathy, wie sie von allen genannt wird, singen kann, entdeckte sie recht spät. In der 7. Klasse wollte sie ihre Freundin bei einem Bandprojekt der Schule unterstützen. Also sangen die beiden damals Zwölfjährigen vor. "Meine Eltern und ich wussten gar nicht, dass ich überhaupt Töne treffen kann", erzählt sie. Bei dem Schulfest, das gleichzeitig ihr erster Auftritt als Sängerin war, wurde Cathleen eines Besseren belehrt und hat dafür sehr viel Lob bekommen. "Dabei klang das noch nicht mal so gut", sagt die 15-Jährige bescheiden. Trotzdem hat sie dann begonnen, neben Klavier- und Cello-Stunden auch Gesangsunterricht zu nehmen. Ob das für den Auftritt bei "The Voice of Germany Kids" gereicht hat, darf Cathleen aber noch nicht verraten.

Stand: Freitag, 6. März 2020, 18 Uhr