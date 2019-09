Noch viel zu tun: Die Bushaltestellen in der Hauptstraße werden später fertig. Voraussichtlich am 23. September sollen sie angefahren werden können. Foto: Christian Beck

Sinsheim. (cbe) Ein Blick auf die Baustelle ließ es erahnen, Baudezernent Tobias Schutz bestätigte es am Mittwoch auf RNZ-Nachfrage: Die Sanierung der Hauptstraße hat sich verzögert, die neuen Bushaltestellen werden bis zum Ende der Sommerferien nicht fertig.

Zum Schulbeginn am Mittwoch, 11. September, müssen die Schüler deshalb für voraussichtlich eineinhalb Wochen die Ersatzhaltestellen nutzen. Der städtische Ordnungsdienst soll mithelfen, dass die ungewohnten Abläufe klappen.

Schutz ist für seine sachliche Art bekannt. Wenn er sagt, dass er es nie gut findet, "wenn Bauzeiten nicht eingehalten werden", ist aber schon ein wenig Verärgerung herauszuhören. Der Baudezernent betont allerdings, dass man der Baufirma keinen Vorwurf machen könnte. Vielmehr sind offenbar einige unschöne Überraschungen beim Bau entdeckt worden: Pläne hätten nicht gestimmt, mehr Hausanschlüsse als geplant hätten ausgetauscht werden müssen, Sinkkästen müssten entgegen der ursprünglichen Planung ebenfalls erneuert werden. Außerdem sei es notwendig geworden, zusätzlichen Boden im Untergrund der Straße auszutauschen, Felsen seien auch im Weg gewesen. Dies bestätigen auch die Bauarbeiter, sie sprechen von "viel Handarbeit".

Dass bei Bauarbeiten immer etwas dazu komme, sei laut Schutz normal. In diesem Ausmaß sei dies aber nicht vorhersehbar gewesen. Auch Probebohrungen hätten da nicht geholfen: Die problematischen Bereiche seien oft punktuell, sodass es nicht helfe, wenn man zwei Meter entfernt gebohrt habe.

Kommende Woche sollen nun neue Sinkkästen installiert werden. Auch das Pflaster an den Bushaltestellen soll dann aufgebracht werden. Ende der kommenden Woche soll laut Schutz das Planum für den Asphalt hergestellt werden, asphaltiert werde laut Plan in der Woche darauf. Am 23. September könne dann voraussichtlich der zweite Bauabschnitt abgeschlossen werden, sodass auch die neu gestalteten Bushaltestellen angefahren werden können.

Dann folgt Bauabschnitt drei von fünf: Er reicht von der Friedrich- bis zur Wilhelmstraße und dauert voraussichtlich zwei Wochen. Der Verkehr kann währenddessen von der Friedrichstraße über die Freitagsgasse in die Hauptstraße fließen. Die Bauabschnitte vier und fünf betreffen die Friedrichstraße, die Hauptstraße ist dann wieder frei befahrbar.

Laut Schutz werden die zusätzlichen Arbeiten auch zu Mehrkosten führen. Wer diese zu tragen hat, müsse aber noch aufgeschlüsselt werden: Für Hausanschlüsse sei die MVV oder die EnBW zuständig, die Straße selbst fällt als Bundesstraße in die Zuständigkeit des Regierungspräsidiums, Arbeiten im Bereich Wasser und Abwasser tragen die Stadtwerke, den Rest die Stadt.