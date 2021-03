In Sinsheim sei es „einfach zu gefährlich“, teilt Dr. Bodo Schiffmann mit. Er habe Morddrohungen erhalten, die Polizei ermittelt. Archiv-Foto: Christian Beck

Sinsheim. (cbe) Bodo Schiffmann hält sich in Afrika auf. Wo genau, möchte er nicht sagen. Es sei in Sinsheim zu gefährlich geworden, teilte er auf eine E-Mail-Anfrage der RNZ mit. Es lägen Morddrohungen vor. Dies bestätigt die Polizei, es werde ermittelt. Den Aufenthalt in Afrika finanziere er selbst, teilt Schiffmann mit. Er komme gerne zurück, "sobald Deutschland wieder ein Rechtsstaat geworden ist".

Bodo Schiffmann, der via "YouTube" und "Telegram" seit langer Zeit die Sichtweise auf die Corona-Pandemie und den Umgang damit deutlich kritisiert, betreibt zusammen mit seiner Frau Mechthild die sogenannte Schwindelambulanz. Beide sind Hals-Nasen-Ohren-Ärzte, sie praktizierten aber bereits einige Wochen vor der Ausreise nicht mehr.

Die Polizei hatte die Praxis mehrfach durchsucht, weil Bodo Schiffmann Atteste ausgestellt haben soll, die von der Maskenpflicht befreien, ohne die Personen untersucht zu haben. Bodo Schiffmann rechnet zudem damit, dass ihm seine Approbation entzogen wird. Und die GRN hat ihm seine Praxisräume gekündigt. Acht Mitarbeiter musste er entlassen, teilte er mit.

Mit der GRN befinde er sich in einem Rechtsstreit, deshalb möchte er sich zu diesem Thema nicht äußern, teilt Schiffmann mit. GRN-Geschäftsführer Rüdiger Burger teilte auf Anfrage mit, dass nach Zustellung der Kündigung und der Räumungsklage nun Mitte April ein Gütetermin vor dem Landgericht Heidelberg ansteht. Es sei angeordnet worden, dass Burger persönlich dort erscheinen muss. Vor diesem Hintergrund geht er davon aus, dass dies für das Ehepaar Schiffmann ebenfalls gilt.