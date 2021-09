In Südmähren geboren, aber seit 50 Jahren in Sinsheim zu Hause: Berta Bauer wird an diesem Donnerstag 90 Jahre alt. Foto: Alexander Becker

Sinsheim. (abc) Auch wer ein schweres Leben hat, darf die Freude daran nie verlieren. Das sagt Berta Bauer, geborene Dietrich, die an diesem Donnerstag 90 Jahre alt wird.

Geboren wurde die Jubilarin am 9. September 1931 als eines von 13 Kindern einer Kleinbauernfamilie in Oberwisternitz in Südmähren. Als sie zweieinhalb Jahre alt war, starb ihre Mutter an Lungentuberkulose. Da der trinkfreudige Vater sich nicht um den Nachwuchs kümmern konnte, kam sie mit ihren zwölf Geschwistern zunächst in die Obhut eines Nonnenklosters in der nahen Bezirksstadt Zwickau in Böhmen. Mit den Ordensfrauen dort verbindet die Jubilarin allerdings keine guten Erinnerungen: "Wir bekamen wenig zu essen und wurden oft geschlagen", erinnert sich Bauer noch heute mit Grauen an die damalige Zeit.

Nach der Erstkommunion lebte sie in einer Pflegefamilie, die nach Ende des Zweiten Weltkrieges gen Österreich floh, ohne sie mitzunehmen. Die Jubilarin wurde stattdessen mit unzähligen weiteren Deutschstämmigen in Viehwaggons nach Deutschland abgeschoben. Ihre erste Station war Schwäbisch Gmünd, dort arbeitete die Jubilarin zunächst als Hausangestellte. Durch Vermittlung des Deutschen Roten Kreuzes fand sie ihren Vater in Regensburg wieder, wohin sie ihm zunächst folgte.

Durch eine zwischenzeitlich wieder aufgetauchte Schwester, die in Helmstadt lebte, kam Bauer in die Region und zog 1965 nach Neckarbischofsheim. Sie fand Arbeit bei der Firma KVG, die Elektroteile herstellte und lernte auch ihren zehn Jahre älteren Ehemann Ludwig kennen. Das Paar heiratete am 11. November 1965 um 11.11 Uhr in Adersbach. In dem Bergdorf betrieben ihre Schwiegereltern das Gasthaus "Zum Ochsen". Dort kam 1967 auch der Sohn des Paares zur Welt, ehe die Familie 1971 jene Mietwohnung in der Nördlichen Ringstraße bezog, in der die Jubilarin bis heute wohnt.

"Eigentlich wäre ich lieber nach Heilbronn, weil wir beide damals dort bei Telefunken gearbeitet haben. Dann sind wir aber doch nach Sinsheim", erinnert sich die Jubilarin. Kurz darauf vergrößerte eine Tochter die junge Familie, zu der sich mittlerweile noch drei Enkel gesellt haben. Um den Nachwuchs betreuen zu können, gab Bauer ihre Anstellung auf, während ihr Ehemann zur Firma Doduco wechselte. "Wir hatten niemanden, der auf die Kinder hätte aufpassen können. Es ging einfach nicht anders", beschreibt sie die damalige Situation. Erst später, als der Nachwuchs größer war, begann sie wieder zu arbeiten. Das tat sie bis zur Rente – zuletzt in den Diensten der Stadtverwaltung.

Bald darauf, kurz vor Weihnachten 1994, starb Bauers Ehemann, doch auch durch diesen Schicksalsschlag ließ sich die Jubilarin nicht entmutigen. Ihre Hobbys, wie Gobelinbilder sticken, Teppiche knüpfen und Kupferbilder herstellen, sorgten für Abwechslung im Alltag. "Man hat alles überlebt", betont sie und lässt sich trotz diverser altersbedingter Gebrechen nicht unterkriegen. Mithilfe ihrer Familie sowie der Sozialstation Sinsheim führt die Jubilarin nach wie vor einen eigenen Haushalt. Dort wird sie unter anderem Oberbürgermeister Jörg Albrecht besuchen, um ihr alles Gute für die kommenden Jahre zu wünschen. Und auch die RNZ gratuliert recht herzlich zum 90. Geburtstag.