Sinsheim. (tk) Kurz fuhr Beobachtern am vergangenen Samstagvormittag der Schreck in die Glieder: Beim Abbruch des zuvor vom Einsturz gefährdeten Hauses in der Hauptstraße drohten Bauschutt und Steinbrocken auf den vorbeifließenden Verkehr und nebenstehende Gebäude zu stürzen, hießen die Schilderungen. Und müsse nicht – wie bereits bei ähnlichen Arbeiten in Sinsheim in dichter Bebauung passiert – eine Schutzmatte zwischen die Gebäude gehängt werden? Zahlreiche Zuschauer hatte der Abbruch jedenfalls, über den wir mehrfach berichtet haben. Sogar die Polizei wurde gerufen. Kurzzeitig drohte die Einstellung der Arbeiten. Inzwischen hat sich die Sache beruhigt. Passiert ist – nichts.

"Alles könnt’ schon längst fertig sein", sagt Manuel Müller, Architekt und Bauleiter auf Nachfrage leicht genervt. Er wisse, dass – nach zweieinhalb Jahren Rechtsstreit – viele die Baustelle mit Argusaugen beobachten: "Deshalb tritt mir nicht mal ein Arbeiter aus Versehen in einen Nagel", sagt er. Bei der Vorbereitung des Abbruchs seien Giebel und Dachaufbauten bewusst von Hand abgetragen, vor dem Einsatz des Baggers die "Sturzweiten errechnet" worden. Hätte sich dieses Vorgehen als nicht machbar erwiesen, hätte man sämtliche Arbeiten von Hand erledigt, erklärt der Eppinger. Sowohl das Abbruchunternehmen als auch Müller hätten "da schon deutlich schwierigere Projekte erlebt".

Den Polizeieinsatz hält er für überzogen. Am Nachmittag hatte sich die Situation beruhigt; der Abbruch war zum Wochenbeginn weit gediehen. Müller sagt, er könne nachvollziehen, dass das Thema polarisiert hat, "aber Emotionen gehören da nicht hin", findet er.

Ziel müsse es sein, findet Müller, an dem Ort "eine saubere Projektentwicklung hinzukriegen", geplant sind Wohnungen in den oberen Geschossen und Räume für Einzelhandel. Er ist davon überzeugt, "dass Sinsheim immer eine Baustelle wert ist".