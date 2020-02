Sinsheim. (ubk) Wegen Körperverletzungsdelikten wurden zwei jugendliche Angeklagte vor dem Amtsgericht zu einer Geldbuße von je 400 Euro verurteilt – zu überweisen an die Lebenshilfe Sinsheim. Die relativ milde Strafe verdanke der 16-Jährige, sich noch in Ausbildung befindliche Straftäter, seinem jugendlichen Alter und einer jugendtypischen Tat, der 18-jährige befreundete Hilfsarbeiter vor allem seinem offenkundig "verzögerten Reifeprozess", wie die Richterin in ihrer Urteilsverkündung erklärte.

Beide waren am 5. April in eine Massenschlägerei vor der Städtischen Musikschule verwickelt gewesen. Weshalb es zu den Tritten und Fausthieben gekommen sei, konnten die Betroffenen nicht exakt beantworten. Beleidigungen der unterschiedlichsten Art sollen Anlass gewesen sein. Geschädigter war ein 18-jähriger Bekannter, der bei der Auseinandersetzung verschiedene Verletzungen davongetragen haben soll. Die gemeinschaftlich begangene Tat erfülle den Tatbestand einer gefährlichen Körperver-letzung bemerkte die Staatsanwältin. Wenige Tage später sollen der 16-Jährige sowie das 18-jährige Opfer im Bahnhofsbereich erneut aufeinandergestoßen sein. Gegenseitige Beschimpfungen sowie Gerangel hätten dazu geführt, dass beide ins Gleisbett fielen, der 18-Jährige erlitt erneut Verletzungen.

Die Wahrheitsfindung erschwerte sich dadurch, dass sowohl die Angeklagten als auch der Geschädigte sowie vier weitere Zeugen – alle mit Migrationshintergrund – bei der richterlichen Vernehmung sowie auf Fragen der Staatsanwältin nur nebulöse Antworten geben konnten. Alle konnten sich kaum erinnern. Der angeklagte 16-jährige Azubi bemerkte, dass man sich "zwischenzeitlich getroffen und ausgesprochen" habe. Die Sache sei "aus dem Weg geräumt".

Die Richterin begründete ihr relativ mildes Urteil auch damit, dass beide wegen ihres Migrationshintergrundes und den damit einhergehenden Integrationsproblemen keine einschneidenden Entwicklungshemmnisse erfahren sollten.