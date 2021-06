Von Christian Beck

Sinsheim. Acht Monate war die Badewelt Corona-bedingt geschlossen, nun steht fest: Am Mittwoch, 7. Juli, werden die Pforten wieder geöffnet. Reduzierte Besucherzahlen, reservierte Liegen, Zeitfenster für Badegäste und Pausen zum Desinfizieren sollen das Planschen und Entspannen sicher machen. Zudem hat die Badewelt die vergangenen Monate genutzt, um zu renovieren.

"Wir haben alle Lagunen renoviert und Fließen ausgetauscht", berichtet Pressesprecherin Julia Uhland auf Nachfrage. Zudem sei ein Restaurantbereich umgestaltet und ein Großteil der Bodenbeläge im Palmenparadies, der Vitaltherme und der Sauna erneuert worden. Zur Frage, was die Badewelt für die Renovierung investiert hat, wollte sich Uhland nicht äußern.

Von den rund 460 Palmen seien zudem etwa 40 ausgetauscht worden. Laut Uhland hatten manche alle Blätter verloren, andere waren schlichtweg zu groß geworden: Offenbar gefällt manchen Palmen das warme und feuchte Klima in der Badewelt. Uhland spricht von "fast neun Jahren rasantem Wachstum", in denen die Bäume bis zu 14 Meter groß geworden sind. "Hier stoßen wir an die Grenzen unserer Deckenhöhe und sind Gefahr gelaufen, auch das fahrbare Dach nicht mehr öffnen zu können", teilt die Pressesprecherin mit.

Die zu hoch gewachsenen Palmen hätte der Gärtner gemeinsam mit dem Technik-Team gefällt. Mit Hilfe einer Hebebühne und der Motorsäge seien die Bäume Stück für Stück gekürzt und sicher zu Boden gebracht worden, sodass keine herabfallenden Pflanzenteile die umliegenden Becken und Liegeflächen beschädigen. Doch müssen irgendwann alle Palmen gefällt werden, weil sie zu groß geworden sind? Nein, sagt Uhland. Von den rund 460 Exemplaren würden nur wenige so groß werden.

Wer ab 7. Juli in die Badewelt möchte, muss unter www.badewelt.de Tickets buchen. Dabei kann zwischen den Zeiträumen "Tag" (8 bis 16 Uhr) und Abend (17 bis 23 oder 24 Uhr) ausgewählt werden. Zwischen 16 und 17 Uhr ist das Bad geschlossen, in dieser Zeit wird alles desinfiziert. Uhland spricht von "deutlich reduzierten Besucherzahlen", die zunächst möglich sind, nennt aber keine konkreten Zahlen.

Alle Bereiche seien geöffnet, es gebe jedoch Einschränkungen: Dampfsauna ist noch nicht erlaubt, Aufgüsse ebenfalls nicht, da mit dem Handtuch nicht gewedelt werden darf. Stattdessen wolle man den Besucher "alternative Erlebnisse" bieten, erklärt Uhland, beispielsweise Klänge oder Märchen, die erzählt werden. Alle Besucher müssten getestet, geimpft oder genesen sein. Ob diese Regelung am 7. Juli noch gilt, sei aber momentan noch nicht abzusehen, erklärt die Pressesprecherin.

Viele Menschen gehen gerne in die Badewelt, wenn es kühl ist oder regnet. Ist es da nicht bitter, dass die Badewelt im Sommer öffnet? "Nein, überhaupt nicht", antwortet Uhland. Das Dach könne ja geöffnet werden, und den Außenbereich gebe es ja auch. Dort können die Besucher ab 7. Juli erstmals das neue Saunaboot ausprobieren, also schwitzend über den See im Außenbereich fahren. "Freya" heißt das Boot. Ursprünglich war geplant, es zu taufen. Ob dies vor dem Hintergrund der Corona-bedingten Einschränkungen noch nachgeholt wird, sei noch unklar.