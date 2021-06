Sinsheim/Bad Rappenau. (cbe) Wer auf der A 6 zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Bad Rappenau unterwegs ist, muss sich von Samstag, 20 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, auf Behinderungen einstellen. Die rechte Fahrspur wird altersbedingt abgefräst und neu asphaltiert. Zum Schutz der Bauarbeiter ist nur die linke der drei Spuren befahrbar. An den drei folgenden Wochenenden werden die Bauarbeiten fortgesetzt. Betroffen ist auch die Strecke von Bad Rappenau in Richtung Sinsheim.

An jedem Wochenende wird ein rund 7600 Meter langes Teilstück neu asphaltiert. Vom 26. bis 28. Juni ist der Bereich von der Anschlussstelle Sinsheim bis zum Rastplatz "Bauernwald" betroffen. Von Samstag, 20 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, ist dabei die Anschlussstelle Steinsfurt und die Zufahrt zum Rastplatz "Bauernwald-Süd" gesperrt. Von Samstag, 3. Juli, 20 Uhr, bis Montag, 5. Juli, 5 Uhr, wird dann der Bereich vom Rastplatz bis zur Anschlussstelle Bad Rappenau saniert. Hier muss die Anschlussstelle Bad Rappenau gesperrt werden. An den beiden folgenden Wochenenden wird dann die rechte Spur in der Gegenrichtung neu asphaltiert: Der Bereich von der Anschlussstelle Bad Rappenau bis zur Raststätte "Bauernwald-Nord" kommt von Samstag, 10. Juli, 20 Uhr, bis Montag, 12. Juli, 5 Uhr, dran. Hier sind die Anschlussstelle Bad Rappenau und die Zufahrt zum "Bauernwald" gesperrt. Der letzte Bereich vom Rastplatz bis zur Anschlussstelle Steinsfurt kommt vom 17. bis 19. Juli an die Reihe. Hier ist die Anschlussstelle Steinsfurt gesperrt.

Der zuletzt in den Jahren 2006/7 sanierte Fahrbahnbelag auf der Spur, die mehrheitlich von Lkw befahren wird, werde aufgrund von kleinen Schäden und Spurrinnen abgefräst und neu asphaltiert, teilte Michael Endres, Pressesprecher des Autobahnbetreibers Via6-West, mit. Die Maßnahme sei "planmäßig im Sinne eines präventiven Erhaltungsmanagements". Eine Deckschicht, gemeint ist die oberste Asphaltschicht, habe eine Lebensdauer von circa zehn bis zwölf Jahren. Dies hänge aber stark vom Lkw-Verkehr und der damit verbundenen Belastung ab. Im Jahr 2019, also vor Corona, passierten laut der Zählstelle bei Sinsheim jeden Tag durchschnittlich 23.421 Lkw und Busse den Bereich. Deren Anteil am gesamten Verkehrsaufkommen betrug demnach 28,4 Prozent. Zudem habe das Thema Hitze einen Einfluss auf den Zustand der Autobahn, ergänzt Endres auf Nachfrage.

Offenporiger Asphalt, der oft als Flüsterasphalt bezeichnet wird, werde nicht verbaut. Zwischen zehn und 15 Arbeiter bauten an den vier Arbeitsterminen jeweils rund 2400 Tonnen Asphalt ein. Zu den Kosten der Baumaßnahme wollte sich Endres nicht äußern.