Sinsheim-Steinsfurt. (jubu) Ein Auto ist am Samstagmorgen in ein Baugerüst gekracht. Am frühen Samstagmorgen wurden Polizei und Feuerwehr in das Steinsfurter Wohngebiet gerufen. Ein Opel-Fahrer bog gegen 2.30 Uhr bei seiner Fahrt von der Bundesstraße B39 in die Pfohlhofstraße ein. Wenige Meter nach der Abbiegung verlor er aus bislang noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und durchbrach den Bauzaun eines Neubaus.

Seine Irrfahrt wurde durch das an der Fassade stehende Gerüst beendet. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr Steinsfurt war mit acht Kräften im Einsatz und wurde durch Fachberater des Technischen Hilfswerks aus Sinsheim unterstützt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.