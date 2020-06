Von Tim Kegel

Sinsheim. "Wir" statt "Widerstand": Unter dem Namen "Wir 2020" hat am Sonntagabend im hessischen Bad Homburg ein Bündnis um den Sinsheimer Arzt und Youtuber Bodo Schiffmann eine Partei gegründet. Schiffmann hatte sich zuvor mit zum Teil hunderttausendfach geklickten Corona-skeptischen Videos und als "prominenter Kopf" der Bewegung "Widerstand 2020" einen Namen gemacht. Er wird von der Internetgemeinde, aber auch Teilen der Fachwelt kontrovers diskutiert.

Gut vorbereitet zeigten sich die Gründungsmitglieder von "Wir2020" am Sonntagabend in Bad Homburg. Zehn Leute saßen mit Schiffmann am Tisch, der den Livestream moderierte. Präsentiert wurde eine 113-seitige Satzung, auf deren Papier einzelne Anwesende Unterschriften setzten. Hingewiesen wurde auf eine Website und eine Beitrittsmöglichkeit ab dem 20. Juni.

In der Folge gingen sowohl die Satzung als auch ein 19-seitiges Parteiprogramm online. Dieses beschreibt zwölf "unveränderliche Grundsätze" der angestrebten Politik, von der Verpflichtung des Staats, "Bürger bei Gefahren objektiv und sachlich zu informieren", bis hin dazu, dass "Experten zu Wort kommen" müssten, um im "öffentlichen Diskurs" aus "Thesen und Antithesen Synthesen" zu bilden. Die Partei lehne "jegliche extremistischen, totalitären, diktatorischen und faschistischen Bestrebungen ab".

Eine zusätzliche "Top-10-Liste" fordert die Rücknahme "sämtlicher Grundrechts- und Gewerbeeinschränkungen und Corona-Gesetze", außerdem Reformen des Gesundheits-, Steuer- und Rentensystems, die "Wiederherstellung der Presse- und Diskussionsfreiheit" und ein "Zensurverbot in Social-Media", außerdem "bundesweite Gesamtschulen" und Strafmaßnahmen gegen "Steuerverschwendung". Ein Stichwortregister enthält Positionen von "Abrüstungsbemühungen", "Grundeinkommen" und "Überwachungsstaat" bis zu "Weltwirtschaftsordnung".

Kaum ein starker Monat liegt zwischen Schiffmanns Einsatz für die alte und der Gründung der neuen Partei. Ganz offensichtlich hatten deren Macher nun auch deshalb "ganz viel Vorarbeit geleistet", um damals vorgeworfene Fehler nicht aufs Neue zu machen. Schiffmann selbst sagte am Montagabend auf Nachfrage, dass man "die Formierung einer jungen Partei nicht dem Schwarm überlassen" könne, weil sonst die Gefahr "einer Unterwanderung durch Extremisten" bestehe. Dies habe unter anderem zum Bruch mit der Vorgänger-Gruppierung geführt. Derlei Aktivitäten wolle man künftig durch "mehrere Instrumente" vorbeigen, darunter eine 90-tägige "Probezeit".

Bis ins Detail vorbereitet wirkte der Auftritt am Sonntag auch, weil der Live-Stream Schiffmanns nach einer starken Minute zwar abrupt endete; fast so, als hätte Youtube die Übertragung eigenmächtig unterbrochen. Weiter gestreamt wurde dennoch mit einigen Minuten Verzögerung auf dem Kanal des Schweitzer Videobloggers und Aktivisten Roger Bittel. Man habe, sagte Schiffmann, nach einem eigenen Video, das sich "Der große Bluff" nenne, Hinweise auf eine Sperrung durch das Portal gehabt und vorsorglich "ein Fallback-System" auf dem befreundeten Kanal eingerichtet.

Symbolträchtig ging der Internetauftritt um Punkt 20.20 Uhr am Sonntagabend online, verfolgt von über 12.000 Personen. Am Montagnachmittag verdichteten sich Hinweise beim Mediendienst Twitter und im Online-Auftritt des Kölner Stadtanzeigers, dass nicht Youtube, sondern die Hacker-Bewegung "Anonymous" hinter dem Absturz stecken dürfte. Bereits die Online-Auftritte von "Widerstand2020" seien "von Anonymous zum Absturz gebracht worden", hieß es in Köln. Schiffmann selbst sagte im Gespräch jedoch, dass "die Überlastung unserer Technik" Schuld an den Problemen sei. Vom konkreten Angriff wisse er nichts.

Das Vorgängerprojekt "Widerstand 2020" hatte es im April zeitweise geschafft, nach eigenen Angaben bis zu 100.000 potenzielle Mitglieder zu generieren. Inzwischen hat sich die Protestbewegung, deren Partei-Eigenschaft von Politikwissenschaftlern abgesprochen wurde, regelrecht selbst pulverisiert, sodass auch Schiffmann in einem Video laut dem Berliner Tagesspiegel von "irgendwas zwischen 30 bis 50" verifizierbaren Mitgliedern sprach. Auch der "Focus" nannte Schiffmann damals "kleinlaut". Die einst führenden Köpfe trennten sich im Streit, zuvor gab es Kritik an der Spenden- und Mitgliedertransparenz: So hatte ein AfD-Politiker offenbar seinen Haus-Hahn "Blacky" als "Mitglied" gemeldet.

Zudem hatte die rechtsradikale "Identitäre Bewegung" zwischenzeitlich mit einem "temporären Zweckbündnis" mit der Partei geliebäugelt. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland rückte Schiffmann im Mai in die Nähe des Populismus: Hinter der "sanften süddeutschen Sprachmelodie" des fachlich renommierten Sinsheimer Hals-Nasen-Ohren-Spezialisten glaubte man "knallharte Ablehnung der pluralistischen Gesellschaft" zu erkennen, auch weil Schiffmann mit dem Begriff des "Volkskörpers" hantiert habe.

Dass Schiffmanns Erkenntnisse zum Corona-Virus einer Überprüfung nicht oder nur teilweise Stand halten würden, sagen auch mehrere sogenannte "Fakten-Checker". Sein Youtube-Kanal "Schwindelambulanz Sinsheim" zählte am Montag dennoch 159.000 Abonnenten. Hier nimmt der Sinsheimer in jüngster Zeit – neben Beiträgen zu Schwindel-Erkrankungen und dem Corona-Virus – auch Stellung zur gesellschaftspolitischen Debatte, darunter zu den "Black Lives Matter"-Demonstrationen, zum Thema Impfen und zum Schulunterricht. Die Quellen, die er nennt, reichen vom Dashboard der Johns-Hopkins-Universität über die deutsche und internationale Tagespresse bis hin zu umstrittenen Internet-Kanälen wie dem von Ken Jebsen. Der Tagesspiegel wirft Schiffmann vor, sich von Verschwörungsmythen zu wenig abzugrenzen.