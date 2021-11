Sinsheim/Angelbachtal. (tk) Stromausfälle in Waldangelloch und Angelbachtal haben am Samstagnachmittag für Besorgnis bei der Bevölkerung gesorgt. Betroffen waren jeweils Straßenzüge und ganze Wohnviertel. Waldangellochs Ortsvorsteher Edgar Bucher sprach davon, dass in etwa "das halbe Dorf" am Nachmittag keinen Strom hatte. Im Nachbarort Angelbachtal häuften sich Meldungen aus den Bereichen Nelkenweg und Fasanenweg im Ortsteil Eichtersheim. Hier war die Störung, die vom Nachmittag gegen 14 bis etwa 16.30 Uhr anhielt, offenbar kleinräumig: In den Einkaufsmärkten im nahen Gebiet Wackeldorn war nichts davon zu spüren, allerdings sprach das Personal von Ausfällen des Mobilfunknetzes. Dieses war laut Ortsvorsteher Bucher auch in Waldangelloch weg.

Unmut bei den Betroffenen erzeugten die Störungs-Meldetelefone des Netzbetreibers: Bei den automatisierten Prozessen könne man Notlagen zwar melden, werde allerdings nicht über einen Sachstand informiert, geschweige denn über Ursache oder absehbare Zeitdauer für deren Behebung. Es fehle an menschlichen Ansprechpartnern, Rückfragen seien nicht möglich.

"Vielen ist nicht bewusst, wie hilflos wir ohne Strom sind", sagte Ortsvorsteher Bucher, der im Gemeinderat eine der treibenden Kräfte hinter der Anschaffung von Diesel-Aggregaten zur Erzeugung von Notstrom in den Stadtteilen ist.

Schnell reagiert hat indessen die Feuerwehr Sinsheim. Auf deren Facebook-Profil wurde der Ausfall sofort gemeldet. Im Waldangellocher Feuerwehrhaus ging die Notbesetzung in den Dienst. Die Feuerwehrhäuser werden bei Stromausfall immer besetzt, sagte Bucher, selbst Feuerwehrmann. Auch dies wüssten viele nicht. "Sobald der Strom weg ist" begäben sich die Feuerwehrangehörigen grundsätzlich in die Gerätehäuser. Der Grund des Stromausfalls bleibt bis zuletzt unklar.