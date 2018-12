Sinsheim-Dühren. (at) Gerade noch rechtzeitig zum 1250. Dorfjubiläum im kommenden Jahr ist es gelungen, ein wahrlich lang gehegtes Projekt konkret anzugehen: Schon zu Zeiten seines Amtsvorgängers Karl-Heinz Keil vor gut 30 Jahren wollte man die neben der Kirche gelagerten historische Grabsteine, überwiegend aus dem 19. Jahrhundert, wieder herrichten und aufstellen, erläuterte Ortsvorsteher Alexander Speer im Rahmen der jüngsten Ortschaftsratssitzung.

Doch jetzt erst stehen sechs davon entlang der Sandsteinmauer zwischen dem unteren und dem oberen Friedhofsgelände. Weitere Fundamente sind bereits ausgehoben.

Im ablaufenden Jahr hatten die Ratsmitglieder überdies komplett in Eigenleistung am Grillplatz neue Bänke und Tische errichtet. Ebenfalls erneuert wurde die Bepflanzung beiderseits des an die Teilnehmer des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71 erinnernden Kriegerdenkmals vor der evangelischen Nikolauskirche. Konkreter Anlass für die Verschönerung war die Amtseinführung von Pfarrerin Annette Röhrs. Andere Maßnahmen für den aktuell 2170 Einwohner zählenden Stadtteil waren die Sanierung des Spielplatzes am Stackler und die Überdachung der Eingangstreppe zu den Räumen der Kernzeitbetreuung, die momentan von 54 der 73 Grundschüler besucht wird. Einen Ballfangzaun für den Sportplatz und neue Stühle für die Mehrzweckhalle gab es ebenfalls.

Frühestens Ende nächsten Jahres hingegen kann die Feuerwehr mit ihrem neuen Löschfahrzeug rechnen. Dafür sei dieses Gerät das Neuste vom Neusten, ausgestattet unter anderem mit ausfahrbarem Lichtmast, Motorsäge und Stromaggregat, und seinen Preis von 260.000 Euro auf alle Fälle wert. Auf die im Haushalt bereitgestellten 300.000 Euro für Abbruch und Renaturierung des Ehmerhofes, der nach dem Tod des Besitzers nicht weiter bewirtschaftet wird, sah Speer dagegen auch mit einem weinenden Auge. Der Verlust schmerze. 15.000 Euro sind für die Renovierung der Leichenhalle und des Friedhofstores angelegt, 26.500 Euro für die Errichtung weiterer Urnenstelen sowie 15.000 Euro für den dazugehörigen Plattenbelag. Darüber hinaus werde man 2019 mit der Planung für die Generalsanierung des Kindergartens beginnen. Dass man mit Kosten in Höhe von 850.000 Euro rechnet, sorgte nur kurz für Erstaunen, man kenne ja die aktuellen Preise.

Im Endspurt der Jubiläumsvorbereitungen schließlich gibt es noch Kleinigkeiten zu erledigen: An den römischen Siedlungsresten, der "Villa rustica" im Großen Wald, ist die Beschilderung verloren gegangen, auch das Keltengrab braucht eine neue Tafel. Die Vorderseite der noch zu prägenden Jubiläumsmünze soll das Ortswappen zeigen, die Rückseite sowohl die in den 70er-Jahren abgerissene katholische Muttergotteskapelle als auch die alte evangelische Kirche vor ihrer teilweisen Zerstörung im April 1945. Am 12. Januar schließlich starten die Festlichkeiten mit einem Bankett. Rolf Nerpel wird als Festredner den Ton angeben, durch den Abend führt dann der ehemalige Dührener Pfarrer Dietmar Coors.