Sinsheim. (zg) Acht der "Alltagsmenschen" genannten Skulpturen der Wittener Künstlerin Christel Lechner kehren voraussichtlich im Februar zurück. Dies teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Die beiden "Opas auf der Bank", die im vergangenen Jahr vor der Gaststätte "Linde" saßen, werden in der Bahnhofstraße am Stadtmuseum ihre neue Heimat finden. Die drei "Duscher" nebst Bademeister, die am Elsenzufer standen, werden im Freibad installiert. Ein Mann mit Hut kehrt an die Bauminsel am Karlsplatz zurück. Und die Volksbank Kraichgau sponsert die Skulptur "Claudia auf Bank", die am Spielplatz Karlsplatz aufgebaut wird.

Die Ausstellung der "Alltagsmenschen" hatte im vergangenen Jahr viele Menschen begeistert. Schnell stand für die Stadt fest, dass einige der Figuren dauerhaft nach Sinsheim kommen sollen. Eine Umfrage in der Bevölkerung hatte das Interesse an den Skulpturen bestätigt. Klarer Favorit waren die "Opas auf Bank". Dank der Unterstützung von Spendern und Sponsoren kann die Stadt acht Skulpturen kaufen. Daneben kommen für den Kauf Gelder aus dem Landeszuschuss zum Einsatz, die der Stadt zweckgebunden für die Heimattage zur Verfügung stehen.

Die Stadtverwaltung hatte in ihrer Umfrage auch Raum für Kritik an den "Alltagsmenschen" geschaffen. "Wir nehmen jede Kritik sehr ernst und wägen durchaus sehr sorgfältig ab, ob und wie Kunst im öffentlichen Raum zu Sinsheim passt", erläutert Albrecht. Vereinzelt habe es Stimmen gegeben, die die "Alltagsmenschen" in der Stadt rundheraus ablehnen. "Kunst ist stets subjektiv. Es wird keine Installation geben, die allen uneingeschränkt gefällt. Rund 90 Prozent rundum positiver Rückmeldungen sprechen jedoch klar dafür, dass die Alltagsmenschen gut zu Sinsheim passen", sagt Albrecht.