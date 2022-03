Von Tim Tegel

Sinsheim. Beim Aufbau hätt’s beinah’ gekracht: Die Schrauben, die den massigen Leib von "Claudia" erst mit einer Holzbank und alles zusammen fest mit dem Karlsplatz verbinden sollen – sie passten nicht. Und für einen kurzen Moment war die Gefahr da, dass die beiden flinken Westfalen vom Wittener Lechnerhof und der kernige Kraichgauer vom Bauhof Zoff kriegen. Während die wuchtige Figur seitlings auf dem Pflaster lag.

Inzwischen lächelt wieder alles im Landstädtchen, heiter und mild: die "Opas auf der Bank" beim Alten Rathaus, die Gruppe "Duscher" beim Freibad, der "Mann mit Hut" unterm Baum vor dem Wettbüro am Karlsplatz und eben "Claudia". Insgesamt acht weitere "Alltagsmenschen"-Figuren der Wittener Künstlerin Christel Lechner sind von nun an in der Innenstadt zu sehen. Vorangegangen war eine Sonderausstellung im Rahmen der Landesheimattage im Jahr 2020. Als das Landesfest jedoch aufgrund von Corona-Auflagen nahezu vollständig ausfiel, ging die Figuren-Schau trotz Absage weiter. Zu verdanken hatte man dies der Volksbank Kraichgau – damals Premiumsponsor – vor deren Haus schon seit der Frauen-Fußballweltmeisterschaft im Jahr 2011 mehrere "Alltagsmenschen" stehen.

"Die Kunden zum Lächeln" brächten diese seither und ihn selbst auch, sagt Holger Neubauer aus dem Vorstand der Bank. Und auch Projektmanager Günter Kullmer spricht beim Rundgang mit den Sponsoren vom Lächeln, das ihm die rund 100 Kilo schweren Konstrukte aus Gips, Papier und einem Styroporkern entlockt hatten. Und auch Claudia Lutz-Haberland, Vertreterin der Kanzlei Seeker/Bauer/Lutz, und Stadtwerke-Chef Andreas Uhler begründen ihren Einsatz für mehr "Alltagsmenschen" mit diesem Lächeln. Die Figuren passten nach Sinsheim; irgendwie lächle aus manchen auch der hochaktuelle Wunsch hervor, "friedvoll alt zu werden, auf ihrer Bank, in ihrer Stadt, in ihrem Land, auf unserer Erde", sagt Lutz.

Größere Geldbeträge der Sponsoren machten schließlich den Kauf der acht Figuren möglich, schildert Oberbürgermeister Jörg Albrecht; in der Summe hätten auch "viele kleine und mittlere Geldspenden von etlichen Sinsheimern" zum Gelingen der Aktion beigetragen. Viele hätten Zehn-Euro-Beträge gespendet, "weil sie die Aktion gut gefunden" hätten, freut sich Albrecht und lächelt; mithilfe einer Umfrage im Amtsblatt wurden die beliebtesten Figuren ermittelt.

Die feste Montage der schweren Kolosse wurde am Vortag erledigt. Foto: Tim Kegel/Stadtmarketing Sinsheim

Einige davon stehen seit Freitag offiziell in Sinsheim, allerdings nicht alle: Manche "Alltagsmenschen" sind unverkäuflich, große Gruppen davon sind immens teuer. Rund 55.000 Euro wurden Christel Lechner für die acht neuen Figuren überwiesen.

Kein Pappenstiel, doch auch der Steuerzahler könne lächeln, schließlich seien für den Kauf "keine Steuergelder" verwendet worden, lediglich Mittel aus dem für die Heimattage zweckgebundenen Landeszuschuss, heißt es. Erschafferin Lechner war bei der Einweihung nicht vor Ort. Laut Stadtmarketing ist sie "sehr beschäftigt"; etwa zwei neue Alltagsmenschen entstehen pro Woche, kommen dann von Witten viel in der Welt herum. Die "Duscher"-Gruppe stand zwischenzeitlich auf Zypern, bevor sie wieder nach Sinsheim kam.

Kaum aufgebaut, wurden schon die ersten Fotos mit den ein wenig aus der Zeit gefallen wirkenden Figuren geschossen. Und es gingen die ersten Diskussionen los, wie man sie schon 2011 und 2020 hatte: Sind reale Alltagsmenschen nicht völlig anders? Sind diese hier "zu dick", "zu alt" oder gar "zu weiß"? Sind sie Kunst oder keine? Die Akzeptanz bei der Bevölkerung sei groß; Albrecht spricht von "rund 90 Prozent rundum positiven Rückmeldungen auf die Ausstellung" im Heimattagejahr. Und so passiert mit den Figuren, was in der Regel mit Kunst so alles passiert: Sie ist im Gespräch, wird diskutiert, gemocht und nicht gemocht. Und viele bringen sie – zum Lächeln.

Nichts zu Lachen haben sollen indessen Vandalen, falls sich solche an den Figuren zu schaffen machen: Das Rathaus hat explizit um "einen respektvollen Umgang" gebeten. "Beschädigungen und Verunreinigungen" würden angezeigt und geahndet.