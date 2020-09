Sinsheim-Waldangelloch. (cbe/zg) Die Baustelle in der Ortsdurchfahrt geht in die nächste Phase. Ab Montag soll mit der Sanierung der Brückenstraße begonnen werden. Der betroffene Bereich beginnt an der Einmündung zur Michelfelder Straße und endet nach der Zufahrt zum Feuerwehrgerätehaus. Eine Durchfahrt zur Michelfelder Straße über die Brückenstraße wird während der Sanierungsmaßnahmen nicht möglich sein.

Um den Anliegern weiterhin eine direkte Fahrt in Richtung Angelbachtal zu ermöglichen, wird der Anliegerverkehr über die Götzenbergstraße geleitet. Dabei kommt eine Ampel zum Einsatz. Damit die Götzenbergstraße nicht so stark befahren wird, insbesondere durch Schwerlastverkehr, sind laut Stadtverwaltung umfangreiche Beschilderungs- und Sperrmaßnahmen auf der Kreisstraße 4277 von Weiler kommend geplant. Hier wird der Schwerlastverkehr darauf hingewiesen, dass keine Zufahrtsmöglichkeit zur Brückenstraße besteht. Durchfahrtsverbote werden ausgeschildert. Die Götzenbergstraße darf ausschließlich von Anliegern genutzt werden. Die Durchfahrtsverbote sollen laut Verwaltung kontrolliert werden.

Anwohner der Brückenstraße, die auf Lkw-Verkehr angewiesen sind, beispielsweise bei einer Heizöl-Lieferung oder einem Umzug, können sich per E-Mail an das Ordnungsamt unter ordnungsamt@sinsheim.de wenden. Sie erhalten unbürokratisch und kostenfrei eine Ausnahmegenehmigung für die Lieferanten ausgestellt.

Laut Ortsvorsteher Edgar Bucher soll dieser Bauabschnitt bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Mit den Betroffenen dieses Abschnitts, beispielsweise der Sozialstation, sollen Lösungen gefunden werden, um den Betrieb in dieser Zeit aufrechtzuerhalten. Die Bauarbeiten dauern bislang länger als geplant. Laut Bauleiter Matthias Neupert liegt dies unter anderem an Gegebenheiten, die in den Plänen nicht verzeichnet waren: Eine Lastverteilerplatte aus Beton musste mühsam abgespitzt werden, zudem seien etliche Kabel oder Leerrohre nicht in der erforderlichen Tiefe gelegen und hätten so für beträchtliche Mehrarbeit gesorgt. "Man kann nicht in den Untergrund schauen", erklärt er und bezeichnet die Baustelle in Anbetracht ihrer Größenordnung als ruhig. Zudem lobt er das Verständnis der Anwohner.

Voraussichtlich am Dienstag wird der neue Kreisverkehr freigegeben. Im kommenden Jahr soll dann der Vorplatz des Feuerwehrgerätehauses betoniert werden. Denn der Platz dient auch als Buswendeplatz, die schweren Busse haben das Pflaster allerdings in Mitleidenschaft gezogen. Laut Bucher wird diese Maßnahme aber wohl nicht gleich zu Jahresanfang erledigt, da es dann zu kalt sei, um zu betonieren. Man verständige sich momentan, wo in dieser Zeit die zwei Feuerwehrfahrzeuge untergebracht werden. Nicht möglich ist laut Bucher die Verlegung der Bushaltestelle auf den Vorplatz. Da zwei Busse verschiedener Linien zu einer ähnlichen Zeit kommen, sei der Platz dafür nicht groß genug. Die Haltestelle bleibt, wo sie ist.