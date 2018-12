Sinsheim. (pol/rl) Von einem Exhibitionisten belästigt wurde ein 59-jährige Frau im Dampfbad eines Sinsheimer Erlebnisbades am Sonntagabend. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der 33-Jährige und die 59-Jährige hielten sich gegen 18 Uhr im Dampfbad auf. Als die Frau das Dampfbad verließ, bemerkte sie, dass der 33-Jährige an seinem Geschlechtsteil herumspielte und sie dabei anblickte. Als sie ihn darauf ansprach, hörte er damit auf.

Die Frau verständigte nun das Sicherheitspersonal, die den 33-Jährigen im Dampfbad festhielt, bis die verständigte Polizei eintraf. Gegen den 33-Jährigen wird nun ermittelt.