Sinsheim. (pol/rl) Ein 23-jähriger Diskobesucher sorgte am Sonntagmorgen für Ärger. Gegen 2.30 Uhr geriet der türkische Staatsangehöriger in einer Disko in Streit mit einem anderen Mann. Als die verständigten Polizeibeamten eintrafen, wollten beide Männer nicht, dass die Polizei tätig wird, worauf die Beamten wieder wegfuhren.

Gegen 2.45 Uhr sorgte der 23-Jährige jedoch dafür, dass die Beamten wieder zur Disko kommen mussten. Nun stand er im Eingangsbereich der Diskothek und wollte diese trotz Aufforderung der Security-Mitarbeiter nicht verlassen. Die Polizei erteilte dem 23-jährigem nun einen Platzverweis. Der 23-Jährige beleidigte daraufhin die Beamten und machte dabei anzügliche Gesten. Erst nach längeren Diskussionen verließ er die Disko.

Doch nicht für lang: Gegen 3.30 Uhr musste die Polizei wieder zur Disko kommen, weil der 23-Jährige Türke wieder aufgetaucht war. Der 23-Jährige wurde nun in Gewahrsam genommen und auf das Revier Sinsheim gebracht. Hier beleidigte er fortwährend die Beamten, bis er dort in einer Zelle untergebracht wurde. Die Zelle konnte er am Morgen wieder verlassen.

Den 23-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Beleidigungen und Rechnungen wegen entstandener Polizeikosten.