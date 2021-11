Sinsheim. (RNZ) In einer Sinsheimer Alten- und Pflegeeinrichtung sind 21 Personen (16 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 5 Mitarbeitende) positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Freitagmittag mit.

Das ist das Ergebnis einer Flächentestung, die das Gesundheitsamt am Mittwoch in den betroffenen Wohnbereichen durchgeführt hatte, nachdem es Anfang der Woche Kenntnis von mehreren Fällen unter Bewohnenden und Mitarbeitenden in der Einrichtung erhalten hatte.

Die Fälle beziehen sich momentan auf zwei Wohnbereiche der Einrichtung, für die ein Besuchsverbot ausgesprochen wurde. Das Gesundheitsamt ermittelt die Kontaktpersonen und entscheidet gemeinsam mit der Heimleitung über die weiteren Maßnahmen.